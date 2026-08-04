La demanda de arena de Vaca Muerta crece y Entre Ríos se consolida como proveedor clave para el shale

El desarrollo de Vaca Muerta proyecta un fuerte incremento en la demanda de arena para fractura hidráulica durante los próximos años, un escenario que vuelve a colocar a Entre Ríos en un lugar estratégico dentro de la cadena de valor de la industria hidrocarburífera. La provincia concentra la mayor parte del abastecimiento del insumo utilizado en la explotación de petróleo y gas no convencional, aunque el crecimiento previsto también plantea importantes desafíos logísticos.

Las proyecciones del sector indican que el consumo de arena pasará de unas 5,5 millones de toneladas registradas durante 2025 a un volumen de entre 7 y 8 millones de toneladas entre 2026 y 2027, impulsado por el aumento de las etapas de fractura necesarias para sostener el crecimiento de la producción en la formación neuquina.

Según un informe publicado por EconoJournal, alrededor del 75% de la arena utilizada actualmente en Vaca Muerta proviene de Entre Ríos, mientras que el 25% restante corresponde a fuentes de cercanía ubicadas principalmente en Río Negro. Sin embargo, especialistas del sector aclararon que no toda la arena atribuida a Entre Ríos proviene de canteras: una parte importante corresponde a arena extraída del río Paraná, en la zona de Zárate y Campana, que requiere procesos adicionales de lavado.

La denominada arena tier 1, considerada la de mayor calidad para fractura hidráulica, se extrae de la cuenca de Ibicuy, en el sur entrerriano. Se caracteriza por presentar un contenido cercano al 99% de sílice y una baja turbidez, condiciones que permiten soportar las altas presiones generadas durante la fractura sin degradarse. Esa calidad explica que varias operadoras continúen privilegiando el abastecimiento desde Entre Ríos, aun cuando implica recorrer más de 1.200 kilómetros hasta los yacimientos neuquinos.

Desde la industria sostienen que la calidad del material puede influir en el rendimiento futuro de los pozos. Algunas empresas, como Tecpetrol, optan por abastecerse exclusivamente con arena entrerriana como parte de una estrategia orientada a maximizar la productividad de largo plazo.

El desafío del transporte

El crecimiento previsto también pone en evidencia una limitación que preocupa a toda la cadena productiva: la logística.

Actualmente operan entre 4.000 y 4.300 camiones dedicados al traslado de arena entre Entre Ríos y Neuquén. Para responder al incremento esperado de la demanda será necesario incorporar entre 1.000 y 1.500 unidades adicionales antes de 2028.

El trayecto, que en condiciones normales demandaría unas 48 horas, hoy suele extenderse entre 70 y 75 horas debido a demoras en carga y descarga, problemas operativos y cuestiones climáticas. Además, cada empresa petrolera exige condiciones particulares para el transporte, lo que dificulta la estandarización del servicio.

El combustible representa aproximadamente el 30% del costo logístico, por lo que distintas empresas analizan alternativas para reducir gastos, entre ellas el uso de camiones impulsados por gas natural comprimido (GNC) y la posibilidad de aprovechar los viajes de regreso transportando granos desde la región agrícola hacia los puertos, evitando recorridos vacíos.

Inversiones e infraestructura

Entre las soluciones de largo plazo aparece la posibilidad de desarrollar infraestructura ferroviaria específica para el transporte de arena desde Entre Ríos. Sin embargo, el propio sector reconoce que una obra de esa magnitud no estaría operativa antes de 2029 o 2030, cuando el pico de demanda ya habría ocurrido.

También se evalúan esquemas multimodales que combinen transporte fluvial, ferroviario y terrestre, aunque cada transferencia del material entre distintos medios implica mayores costos y pérdidas de eficiencia.

En paralelo, algunas empresas comenzaron a incorporar nuevas tecnologías para transportar arena húmeda a granel y descargarla directamente en los pozos mediante equipos especializados, un sistema que reduce tiempos operativos aunque resulta menos conveniente para recorridos tan extensos como los que separan Entre Ríos de Vaca Muerta.

Mientras la producción no convencional continúa expandiéndose, la provincia mantiene un rol central como principal abastecedora de uno de los insumos críticos para el desarrollo energético argentino, aunque el desafío pasa ahora por acompañar ese crecimiento con inversiones logísticas capaces de sostener el ritmo que exige la actividad.