Morosidad de las familias: frenó el ritmo con el que crecían las deudas durante el mes de junio

Luego del pico de mayo, la morosidad pisó el freno en junio y cedió del 7,7% al 7,6%: en las familias pasó del 12,8% al 12,7%, mientras que en empresas se mantuvo sin variación en el 3,5%, según los datos anticipados de la consultora 1816. Pese a ello, dentro del sistema no financiero subió hasta el 33%.

Las refinanciaciones se ubican en un nivel récord, lo cual podría haber contribuido a que el nivel de la irregularidad deje de crecer. Pese a esto, los expertos destacan que todavía es prematuro descartar que la irregularidad de los pagos en los créditos vuelva a crecer.

¿Baja la morosidad? La morosidad de los privados venía en aumento de manera ininterrumpida desde octubre 2024, cuando la incobrabilidad total era de 1,5%, la de familias 2,5% y la de empresas de 0,7%. "Se trata de una muy buena noticia", destacaron desde 1816, publicó Ámbito.