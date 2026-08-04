RIGI: el peronismo Federal confronta y se diferencia con la propuesta “expropiadora” del kirchnerismo

El diputado nacional Guillermo Michel rechazó la posibilidad de revisar o derogar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sin considerar sus consecuencias jurídicas y afirmó que la Argentina debe respetar los contratos firmados por el Estado.

A través de una publicación en la red social X y en declaraciones al programa “El Destape”, Michel sostuvo que el país debe cumplir los compromisos asumidos tanto con los inversores privados como con los organismos internacionales.

“La Argentina tiene que respetar los contratos y en particular cumplir con los bonistas privados, principio básico del orden macroeconómico”, afirmó Michel. También señaló que el país debe respetar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque consideró que ese entendimiento debe analizarse “en dos planos: el técnico y el político”.

El exdirector general de Aduanas cuestionó la propuesta de eliminar el RIGI sin evaluar sus implicancias jurídicas y económicas. Según explicó, el régimen otorgó beneficios específicos a los proyectos adheridos, entre ellos una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias, exenciones de derechos de importación y exportación y un esquema de mayor flexibilidad cambiaria, consignó el portal de la agencia periodística Noticias Argentinas.

“Escucho a muchos compañeros que dicen ‘volteamos el RIGI y vamos para adelante’. Cuando presentás un RIGI la ley daba cuatro opciones para el arbitraje y la mayoría eligió el CIADI. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter a la Argentina en marañas interminables de reclamos judiciales como ocurrió en el pasado?”, planteó.

Michel remarcó que la situación actual difiere de la crisis de principios de los 2000, cuando el Estado revirtió algunas privatizaciones. En ese sentido, recordó que hoy existen proyectos con inversiones de gran escala y destacó que uno de los principales casos involucra a YPF, cuya composición accionaria combina participación estatal con capital privado.

“Hay que tomar real dimensión del entramado jurídico que está dejando Milei porque hay una continuidad de los actos del Estado. Tenemos que ser muy sofisticados y cuidadosos porque no es tan fácil como decir ‘vengo y subo los impuestos’”, sostuvo.

Las declaraciones reflejaron una posición diferenciada dentro del peronismo no kirchnerista frente a los sectores que impulsan revisar las reformas económicas aprobadas durante la administración de Javier Milei, en especial las vinculadas con el RIGI y los marcos de protección jurídica para las inversiones, según pudo saber la agencia periodística Noticias Argentinas.