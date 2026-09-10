Crisis en el transporte: Crucero del Norte suspendió una de sus principales rutas de larga distancia

Crucero del Norte suspendió una de sus principales rutas de larga distancia y dejó de trasladar pasajeros entre Posadas y Buenos Aires. La medida comenzó a regir este miércoles y según se informó será “hasta nuevo aviso”. En consonancia, se interrumpió la venta de pasajes. La decisión fue adoptada por la propia empresa, que dejó de comercializar boletos tanto en sus boleterías como a través de su página web.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la firma informó que la decisión obedece a un cese de actividades dispuesto por la propia empresa. "Por medio del presente, informamos que, debido a un cese de actividades dispuesto por la empresa Crucero del Norte S.R.L., ningún servicio de la empresa tendrá salida desde Buenos Aires hasta nuevo aviso", señala el texto oficial.

La suspensión alcanzó a la ruta que conectaba la capital de Misiones con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerada uno de los recorridos centrales dentro de la trayectoria comercial de la firma. De hecho, los coches pasaban por Paraná durante el trayecto y la firma tiene boletería en la Terminal de ómnibus de la capital entrerriana.

Si bien la comunicación oficial, hace referencia específicamente a la ruta Posadas - Buenos Aires, trabajadores del sector confirmaron a El Territorio que se encuentran suspendidos todos los destinos nacionales mientras que sigue operando el servicio de media distancia.

En el mismo comunicado, Crucero del Norte aclaró que su "Call Center se estará comunicando progresivamente con los pasajeros que cuenten con pasajes adquiridos, a fin de brindarles la información correspondiente y gestionar las devoluciones y/o reprogramaciones", según corresponda en cada caso.

Una ruta vinculada con la expansión de la empresa

Crucero del Norte había comenzado a prestar el servicio entre Posadas y Buenos Aires en 1992. Ese recorrido representó una de las etapas de expansión de la compañía y le permitió incorporarse al mercado nacional del transporte de pasajeros de larga distancia, publicó Diario Época.

A partir de esa conexión, la firma amplió sus operaciones y llegó a ubicarse entre las empresas con mayor presencia dentro del sector. La suspensión representó un hecho inusual para la compañía, que no había dejado de cubrir esa ruta, excepto durante las restricciones aplicadas por la pandemia de Covid-19.

La compañía, con décadas de trayectoria en el transporte de larga distancia en el NEA, agradeció "profundamente a todos nuestros agencieros y pasajeros por la confianza, el acompañamiento y la colaboración brindada durante tantos años".

Antecedente por atrasos salariales

La medida se produjo semanas después de un conflicto laboral que había afectado el funcionamiento de Crucero del Norte. Choferes de la empresa, con el acompañamiento de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), habían realizado una medida de fuerza por atrasos en el pago de haberes.

La protesta había impedido durante varios días la salida de unidades desde la terminal que la compañía posee en Garupá. Los trabajadores habían bloqueado la prestación de los servicios mientras reclamaban la regularización de las obligaciones salariales.

Una vez finalizado ese conflicto, los colectivos habían retomado la actividad. Sin embargo, la posterior suspensión de la ruta Posadas-Buenos Aires volvió a generar incertidumbre sobre el funcionamiento de la empresa y la continuidad de sus recorridos nacionales.

"Ayer no salimos, hoy tampoco, estamos acá todos frente a la empresa, en la dulce espera que depositen el sueldo. ¿Y qué va a hacer?. Vino la UTA también pero seguimos esperando" manifestó uno de los trabajadores del volante.

La situación empresarial

La compañía perteneciente a la familia Koropeski había atravesado dificultades vinculadas con la situación general del transporte de larga distancia. Entre los factores mencionados se encontraban la reducción de la cantidad de pasajeros, el incremento de los costos operativos y otros problemas que también afectaban a empresas del sector.

A ese escenario se había sumado una situación societaria interna. De acuerdo con la publicación, Julio y Hugo Koropeski, hijos del fundador de la empresa, Demetrio Koropeski, habían impulsado proyectos separados y orientado parte de sus actividades hacia otros emprendimientos.

Crucero del Norte había llegado a convertirse en una de las empresas de transporte más importantes de Misiones y en una de las principales generadoras de empleo de la provincia.