Empleados de una reconocida concesionaria de Concordia reciben el telegrama de despido

Desde el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) confirmaron a Oíd Mortales Radio y El Entre Ríos que varios empleados de la firma La Concorde, representante oficial de Peugeot en Concordia están recibiendo telegramas de despido.

Según dejaron trascender desde el gremio, la empresa no ha brindado explicaciones. “De momento se estima que con suerte la mitad”, respondió uno de los empleados de la empresa, al ser consultado sobre el pago de indemnizaciones.

Las versiones acerca del inminente cierre de La Concorde circulaban desde hace días, en un contexto de fuerte retracción de las ventas, negocios que achican sus estructuras y recortan personal.

La magnitud de la crisis ha llevado incluso a firmas de primera línea a acordar con proveedores plazos de pago más extensos, procurando alivio financiero que les permita atravesar esta etapa de fuerte retracción en las ventas y de ausencia de “circulante”.