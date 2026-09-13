El Gobierno privilegia la estabilidad del dólar, pero la economía crecería menos de 2 por ciento

Pese a la gran cosecha, el récord de exportaciones, un superávit comercial arriba de los USD 25.000 millones y el riesgo país por debajo de 500 puntos básicos, la economía tendrá este año un desempeño decepcionante. Luego de los últimos datos conocidos de industria y construcción correspondiente a julio, rápidamente las consultoras empezaron a recalcular y la conclusión es que el crecimiento del 2026 se ubicará por debajo del 2%.

El crecimiento estará muy por debajo del 3,5% estimado por el FMI hace apenas un par de meses. Los economistas que venían más optimistas también fueron reduciendo sus proyecciones. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Central ya se había calculado a la baja el PBI al 2,1% para 2026. Pero eso fue antes de que se conozca el derrumbe de 5% para la industria y la construcción de julio.

Con sectores como energía, agro y en menor medida minería volando, la única posibilidad es que el resto de los sectores que más pesan en el PBI muestren caídas significativas. Con el paso de los meses se consolidó la letra “K” para describir la marcha de la actividad: rubros con un crecimiento espectacular y otros que siguen sin encontrar un piso.

La expectativa en los primeros meses del año era que los sectores “perdedores” del modelo tocaran un piso para empezar una lenta recuperación en el segundo semestre. Pero nada de eso ocurrió y la caída se sigue profundizando.

Sin “Plan Platita”

El viernes el Gobierno dejó una vez más en claro que la apuesta no es ir por un nuevo “Plan Platita”. El Tesoro renovó el 103% de los vencimientos de deuda y de esta manera evitó inyectar más pesos. Lo hizo a través de colocaciones de corto plazo en pesos y también con bonos que ajustan por tipo de cambio.

La señal del equipo económico no deja espacio para dobles lecturas. A pesar de la ansiedad porque el consumo no reacciona y muchos sectores siguen en caída, la salida no será aumentando el gasto ni aumentando la oferta de pesos.

El proceso de remonetización sigue así demorado. Por un lado se renuevan todos los vencimientos de deuda. Por otra parte, las compras de dólares con emisión de pesos cayeron al menor nivel anual. Y además el Central mantiene altos niveles de encajes sobre los depósitos, quitándole a los bancos capacidad prestable.

La única conclusión posible es que la estrategia oficial es mantener a toda costa la estabilidad financiera. La idea de apostar una mayor inyección de pesos para aceitar el consumo, bajar más las tasas y aceitar el consumo puede generar un impulso de corto plazo. Pero también resultaría una estrategia peligrosa: sin un aumento de la demanda, esos pesos tendrán como destino inexorable la compra de dólares.

Dólar atrasado, política monetaria restrictiva

El execonomista jefe de la UIA y actualmente director de la consultora Sistémica, Federico Poli, lo resumió así: “Estamos con un dólar que está atrasado, porque el Gobierno mantiene una política monetaria demasiado restrictiva. Con un tipo de cambio más alto muchos de los sectores que están mal tendrían una mejora significativa. Pero para eso hay que reconocer que se mantiene una política cambiaria artificial”.

La Universidad de San Andrés publicó su informe mensual de opinión pública, que mostró estabilidad en el nivel de aprobación de Javier Milei, que se mantiene en el 35%. La desaprobación tampoco se movió y se mantiene en el orden del 61%.

El 1,7% de inflación de agosto conocido esta semana le da un impulso a la estrategia del Gobierno. La estabilidad del dólar es clave para la desaceleración de precios. Si bien no se esperan bajas adicionales, ya resultaría un triunfo si se logra mantener el índice debajo del 2% mensual para enfrentar el año electoral.

¿La alcanzará al Presidente con mantener la inflación dominada y un dólar estable para ganar las elecciones? Nadie sabe la respuesta. Hoy parece dudoso, pero tampoco imposible. Es complejo llegar a una conclusión rotunda porque tampoco se sabe quién estará del otro lado.

Dónde está la oposición

Axel Kicillof, que por el momento es el opositor que aparece con más chances tiene una imagen negativa similar a la de Milei. A Sergio Massa le sucede algo parecido, aunque luce con más posibilidades a la hora de unir al peronismo. Y habrá que seguir con atención si alguno de los “outsiders” que se vienen mencionando finalmente decide subirse al ring.

Con la estabilidad financiera como baluarte, la incógnita es hasta qué punto podría reaccionar la actividad.

La caída de 5% de la construcción y la industria en julio coincide con un pico en los niveles de dolarización. El público compró dólares para atesoramiento por casi USD 3.000 millones ese mes. Fue un salto de casi 50% respecto a lo que venía ocurriendo en los meses previos. Un tercio quedó en bancos, otro tercio salió del sistema y el resto fue al pago de tarjetas en dólares.

¿Es pura coincidencia o hay algo más? Cada peso de los argentinos que corre al dólar implica menos plata para gastar en cualquier otra cosa: la compra de un electrodoméstico, ir a un restaurant o salir de viaje. Comprar dólares en Argentina implica ahorrar (posiblemente como medida preventiva) y postergar gastos.

Los salarios ya acumulan cinco meses de recuperación real, en un contexto de descenso de la inflación, pero hay mucha cautela y el rebote no está yendo al consumo

A pesar de los datos negativos, Fernando Marull ve algunas señales que podrían jugar a favor en los próximos meses. “Los salarios ya acumulan cinco meses de recuperación real, en un contexto de descenso de la inflación. Pero se nota mucha cautela y ese rebote no está yendo al consumo”.

También es esperable una disminución de las tasas de interés, en un contexto de estabilidad cambiaria y baja de la inflación. Pero los bancos también se muestran muy cautelosos y el crédito sigue cayendo. El pico de morosidad pegó duro y es razonable que el regreso del financiamiento lleve su tiempo.

Mientras tanto, con el excedente de pesos los bancos buscan el negocio “fácil”: prestarle al Estado. En la última licitación el Tesoro colocó bonos por 8,4 billones pero recibió ofertas de las entidades por 14,2 billones, o sea un 70% por encima de lo que salió a buscar.

¿Estabilidad versus crecimiento?

Al mantener bajo estricto control la base monetaria el Gobierno se asegura que no haya sorpresas con el dólar y alejar cualquier posibilidad de futura crisis cambiaria. Pero al mismo tiempo se vuelve más lenta la recuperación de muchos sectores que siguen sin ver la luz al final del túnel.

A medida que se acerca el calendario electoral la situación se vuelve más compleja, porque es esperable que aumente el nivel de dolarización. Y queda claro que no hay pata para todo. Todo lo que va a la compra de dólares representa menos consumo.

Así sucedió en el récord de compras a partir de mediados de 2025. En aquel momento se produjo una situación de máximo stress, con salto cambiario y fuerte suba de las tasas y repunte de la inflación. La crisis pasó factura y la actividad sufrió un freno, en paralelo con el aumento de la morosidad.

La mejor noticia para el Gobierno de cara al 2027 tiene que ver con la abundancia de dólares. El aumento del petróleo significa más ingreso de divisas hacia adelante. Además, YPF colocó USD 1.200 millones en el exterior y se viene la primera emisión de la provincia de San Juan.

A este ingreso de divisas se suma la perspectiva de El Niño, que generaría mayores lluvias en el verano. Según un informe de la Fundación Mediterránea, los mejores rinden en la cosecha de soja y de maíz generarían un ingreso adicional de USD 4.000 millones, sumado a precios muy altos (en el caso de la soja ya supera los USD 480 la tonelada) y una baja de retenciones.

La oferta de dólares debería alcanzar y sobrar para enfrentar el aumento de la demanda preelectoral que se espera para el año próximo, a pesar de la incertidumbre extrema que se espera para ese momento.

Infobae