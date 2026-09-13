La pobreza habría vuelto a subir y calculan que sumó este año 1,7 millones de pobres en el país

La pobreza habría vuelto a subir en la Argentina, según admitió el Gobierno y marcan proyecciones privadas, que calcularon que hubo 1,7 millones de nuevos pobres en el país en los primeros seis meses del año. Se trataría del primer traspié para la administración Milei en materia socioeconómica desde que comenzó el plan de estabilización y la baja de la inflación. Si se hace la cuenta desde el momento en que arrancó la suba de la pobreza -últimos tres meses del año pasado-, la cantidad de nuevas personas pobres llega a 2,9 millones. Con lo cual, la cantidad de personas bajo la línea de pobreza sumarían ahora 15,1 millones.

En el Gobierno admitieron el avance de la pobreza ante LA NACION. Proyectaron un alza en los primeros seis meses del año a entre 30% y 31%, según contaron fuentes oficiales, lo que sería un alza de este flagelo de entre dos y tres puntos. Explicaron que, según su estimación, será una suba “temporal”.

Varios expertos coincidieron en que en el primer semestre de este año se consolidó lo que ya mostraba el último trimestre de 2025: la pobreza dejó de caer en la era Milei. Esto no implica que el alza del indicador que la mayoría prevé se dio en los últimos tres trimestres sea una trayectoria definitiva, sobre todo con un IPC que retomó la desaceleración el mes pasado.

Sin embargo, en agosto, las canastas que demarcan la línea de pobreza se movieron por encima de la inflación, un signo de que no será fácil retomar el camino de baja. A su vez, se acumulan 13 meses de retracción del empleo privado asalariado registrado, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pese a los 500.000 puestos informales y cuentapropistas que nacieron desde 2023, y estimaciones privadas indican que la fuerte recuperación de los ingresos de los ocupados comenzó a perder dinamismo.

La información oficial la dará a conocer la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec el 24 de septiembre, según el calendario del instituto oficial. Entonces se publicará el número con la cantidad de pobres e indigentes del primer semestre de 2026. El primero y el segundo del año pasado dieron, para las personas, no los hogares (también se miden), 31,6% y 28,2% respectivamente.

Vale recordar que, en un contexto de recuperación de los ingresos y baja de la inflación, entre el primer trimestre de 2024 y el tercero de 2025, la pobreza se redujo drásticamente en la Argentina. Entonces, salieron de la pobreza unos 12,9 millones de personas. El Gobierno suele decir que sacó de la pobreza a 14 millones de argentinos.

Pero si se tiene en cuenta el final del último gobierno peronista hasta la actualidad, la baja neta lograda por Casa Rosada llega a los 2,2 millones de personas, según datos oficiales. Claro que el Ejecutivo sostiene que las primeras medidas del plan de estabilización —ajustes de precios relativos, como el dólar, tarifas y otros valores de la economía— deben computarse a la herencia kirchnerista y no al mileísmo. Se trata de un debate para la política.

La consultora ExQuanti, especializada en temas socioeconómicos, calculó que, mientras que en el último semestre de 2025 el total de pobres había llegado a ser de 13,4 millones de personas, en el primer semestre de este año los mismos se incrementaron en 1,7 millones. Eso llevó la cifra a 15,1 millones de personas. En comparación con un año atrás, hay 100.000 pobres más.

El cambio de tendencia que mostró la pobreza en la Argentina es confirmado también por los especialistas de la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y el Cedlas. En Idesa, que lidera Jorge Colina, todavía prefieren esperar que se oficialice el dato.

El econometrista de la UTDT Martín González Rozada ya había estimado, con la Canasta Básica Total (CBT) de junio pasado, que su nowcast proyectaba una tasa de pobreza de 31,6% para el semestre de enero a junio de 2026, contra el 28,2% del semestre anterior y 31,6% de un año atrás.

“Creo que la pobreza va a subir un par de puntos”, estimó Leopoldo Tornarolli, investigador del Cedlas. “Es una tendencia que viene ya desde el cuarto trimestre del año pasado y continuó con una suba en el primer trimestre”, dijo.

“No tenemos exactamente idea de qué pasó en el segundo trimestre, porque no hay datos precisos, pero mi impresión es que lo que pasó entonces no fue suficiente para compensar la suba que hubo en el primer trimestre del año, por lo que el primer semestre va a dar una suba respecto al segundo semestre del anterior”, agregó el experto.

En el Gobierno afirmaron que la suba de la pobreza se da en un contexto de “inflación post ruido electoral”, que generó, a su vez, “incertidumbre y presión sobre el dólar”, lo que “impactó sobre los precios con rezago”.

Recalcaron igualmente que⁠ ⁠la inflación deteriora los ingresos de los más pobres, “lo que refuerza la importancia de continuar con el programa económico y con el proceso desinflacionario atado al superávit fiscal”.

A pesar de que esperará a que se oficialice el dato oficial para ver cómo se movieron los ingresos informales y la AUH, Jorge Colina, director de Idesa, afirmó que “puede que los salarios en negro de los hogares pobres se muevan por debajo del promedio; esto daría que la pobreza subiría, pero no mucho, entre 29% y 30%”. Para cerrar, el experto agregó: “No se trata de cambios significativos”.

La consultora ExQuanti no coincidió con esa conclusión. “El incremento de pobres ha sido lo suficientemente importante como para eclipsar la caída que se había producido en dos de los tres semestres en que se había ido reduciendo la pobreza desde el extremo ocurrido a inicios de 2024. Hoy día la pobreza semestral alcanza niveles más altos que los mostrados no solo en el último semestre, sino inclusive los alcanzados hace un año”, estimaron.

“Los niveles de pobreza en el semestre, también, evidencian un deterioro de crecimiento que alcanza niveles similares a lo ocurrido cuando se generó la crisis durante el gobierno del presidente Mauricio Macri y la pobreza comenzó a subir aceleradamente, luego de haber llegado a los niveles más bajos de la última década. Hoy día la pobreza semestral está a los niveles en que los dejó el presidente Macri luego de la estampida que le precedió al fin de su mandato”, agregaron.

A niveles de Alberto

Según ExQuanti, la pobreza en la Argentina alcanzó también niveles similares a los que había llegado en la gestión de Alberto Fernández, durante la última etapa de Martín Guzmán como ministro de Economía. Para la consultora, ahora (segundo trimestre de 2026), como en aquel momento, la pobreza llega a 15,1 millones de personas.

“Se trata del valor más grande alcanzado por el indicador en los últimos seis trimestres medidos procesando la estadística oficial y, en los hechos, se corresponde con un nivel de pobreza mayor al que existía hace exactamente un año”, estimaron los analistas de ExQuanti.

Según los datos de la consultora, al comparar los extremos de la serie, en el segundo trimestre de 2026 se registran todavía 4,8 millones más de personas pobres que el mínimo alcanzado en 2017. Entre el mínimo de ese año y el segundo trimestre de 2026, el aumento de los argentinos pobres en casi una década muestra un alza cercana al 44%.

“La evolución más reciente introduce señales de alerta”, indicaron los técnicos de ExQuanti. La consultora recuerda la fuerte caída de los ingresos de los ocupados tras el ajuste realizado por Milei al comienzo de 2024 y luego la mejora del poder adquisitivo (y la baja de inflación) que permitió la reducción de la pobreza. “Dicha recuperación comenzó a perder dinamismo; desde el tercer trimestre de 2025, el índice general permanece prácticamente estancado”.

“El freno en la recuperación de los ingresos reales de los ocupados parece reflejarse rápidamente en la evolución de los indicadores de pobreza”, agregaron. Y en un dato que suma al malestar general que se ve en las encuestas de opinión por el “no llego a fin de mes”, recordaron que en el primer trimestre de 2026 el ingreso medio real de los ocupados se ubica todavía un 13% por debajo del nivel registrado en el tercer trimestre de 2017.

Por Francisco Jueguen/La Nación