Del celular a la comida: qué compran los argentinos por Internet y cuáles son los productos que más crecen

Las compras online continúan ampliándose hacia categorías vinculadas al consumo cotidiano. Si bien los productos de electrónica y computación concentran la mayor participación dentro de las ventas online, los artículos de almacén son los que más terreno ganaron frente al año pasado.

El dato surge de NIQ Digital Purchases, la nueva solución que NielsenIQ presentó en la Argentina para analizar en detalle el comportamiento de compra de los consumidores en el ecosistema digital. La herramienta permite seguir la evolución de categorías, retailers, marcas y productos.

Dentro del comercio electrónico, Computer & Electronics (computación y electrónica) es la categoría de mayor peso, con el 22,8% de las ventas en valor, una participación que aumentó 0,2 puntos porcentuales respecto de 2025. Le siguen Home & Kitchen (hogar y cocina), con 17,1%; Automotive (automotriz), con 10,9%; y DIY & Tools (bricolaje y herramientas), con 8,8%.

Entre las categorías vinculadas al consumo cotidiano, Grocery (almacén) concentra el 4,3% de las ventas y fue la que más participación ganó en el último año, con un avance de 0,6 puntos porcentuales. También se destacó Automotive, que sumó 0,4 puntos, mientras que Health & Personal Care y DIY & Tools avanzaron 0,2 puntos cada una.

El análisis también identificó algunos patrones dentro del segmento de última milla, a partir del comportamiento registrado en distintas plataformas digitales. Cerca del 44% de las ventas se concreta después de las 18 horas, mientras que aproximadamente el 43% corresponde a consumidores nacidos después de 1995.

El gasto promedio anual en este segmento alcanza los $108.700. A su vez, los consumidores muestran un alto nivel de fidelidad hacia cada plataforma, con una participación del gasto superior al 80%.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el comercio electrónico continuó creciendo durante el primer semestre de 2026, aunque a un ritmo inferior al de la inflación. Entre enero y junio, la facturación llegó a $19.533.815 millones, lo que significó un incremento del 28% interanual, frente a una inflación del 33,5% acumulada hasta junio y una consecuente contracción en términos reales.

Alimentos y bebidas, Electro (Línea Blanca) y Herramientas y construcción fueron las categorías con mayor participación en las ventas.

La cantidad de operaciones también mostró un avance: se concretaron 181,5 millones de órdenes de compra, un 21% más que en el primer semestre de 2025. A su vez, el volumen de artículos comercializados alcanzó los 248 millones de productos, con una suba del 22% interanual.

Por unidades vendidas, Alimentos y bebidas se ubicó en el primer lugar, seguido por Herramientas y construcción y Productos para el cuidado personal. El ticket promedio fue de $107.597, apenas un 5% superior al registrado un año atrás.

Ahora bien, según Scentia, mientras el total de canales de consumo masivo acumuló una caída del 2,6% interanual en julio, el comercio electrónico se mueve en la dirección exactamente opuesta. La brecha se profundiza si se mira la comparación mes a mes: el canal creció un 6,3% frente a junio de 2026, una señal de que la tendencia no es un dato aislado sino un proceso sostenido.

En lo que va de 2026, el e-commerce exhibió una suba del 35,6%, consolidándose como el canal de mejor desempeño de todo el mercado, muy por delante de supermercados, autoservicios, farmacias, kioscos y mayoristas.

Lo más llamativo es la transversalidad del fenómeno: no hay una sola categoría de consumo que explique el salto del canal. Todas las canastas de productos relevadas mostraron crecimientos de dos dígitos contra julio de 2025:

Bebidas con alcohol: +59,1%

Alimentación: +56,7%

Higiene y cosmética: +45,2%

Impulsivos: +38,1%

Perecederos: +34,8%

Limpieza de ropa y hogar: +34,1%

Bebidas sin alcohol: +32,9%

Desayuno y merienda: +27,3%

El acumulado del año mantiene el mismo patrón, aunque con crecimientos más moderados y parejos entre categorías, encabezados nuevamente por alimentación (+50,1%) y bebidas con alcohol (+40,7%).

Infobae