Los datos de agosto marcan un leve rebote de la actividad económica tras la caída de julio

Los datos preliminares de agosto anticipan un rebote parcial en la actividad económica tras la importante caída del mes previo. Las señales recientes son mixtas y sugieren que la recuperación no bastará para compensar el impacto negativo en el en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio, dato que el INDEC recién dará a conocer de manera oficial el 24 de septiembre.

En charla con Ámbito, Alejandro Giacoia, economista de Econviews, anticipó para agosto: "Todavía falta que sigan saliendo datos para tener un número cerrado. Por ahora los indicadores adelantados dan señales dispares. Por un lado, la producción de autos y patentamientos de autos y motos subieron. También fueron buenas las liquidaciones del agro y crecieron los préstamos comerciales. Al mismo tiempo cayeron la faena vacuna, el consumo de cemento, la recaudación de IVA y los préstamos al consumo".

Por su parte, Lorenzo Sigaut Graviña, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, detalló que "lo que vemos en los primeros datos de agosto es una recuperación", pero que la pregunta clave es si se va a recuperar toda la caída que parecería haber dejado julio. Al respecto, recordó que la semana pasada se conocieron datos de INDEC de construcción, industria, y el IPI minero, que mostraron contracciones mensuales muy fuertes en julio.

"Me parece que en agosto vamos a tener una recuperación parcial, es decir, no volveremos a los niveles de junio. Se recuperará buena parte de la caída de julio, pero no toda", completó el economista.

Indicios negativos para la actividad de julio: fuertes caídas en industria y construcción Según los datos relevados por Econviews, durante julio la tendencia mensual mostró un marcado sesgo negativo, con un retroceso promedio general. De los 13 sectores relevados, ocho registraron caídas, uno se mantuvo neutro y solo cuatro mostraron incrementos desestacionalizados. Los peores datos del mes los marcaron: Extracción de minerales metalíferos (-5,9%), producción industrial (-5%), exportaciones FOB (-4,9%) y construcción (4,6%).