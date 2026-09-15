Promulgan la ley que aprueba el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur

Este martes 15 de septiembre de 2026, el Gobierno promulgó la Ley 27.819, que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur que había sido firmado en diciembre de 2023 en Río de Janeiro y convertido en norma por el Congreso en agosto de este año.

Esta medida se oficializó con el Decreto 1010/2026, que se publicó en el Boletín Oficial esta madrugada, donde se detalla: “En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley Nº 27.819 (IF-2026-84153224-APN-DSGA#SLYT) con Anexos (IF-2026-84154296-APN-DSGA#SLYT), (IF-2026-84154441-APN-DSGA#SLYT), (IF-2026-84154592-APN-DSGA#SLYT), (IF-2026-84154793-APN-DSGA#SLYT), (IF-2026-84155001-APN-DSGA#SLYT), (IF-2026-84155221-APN-DSGA#SLYT), (IF-2026-84155349-APN-DSGA#SLYT) e (IF-2026-84155444-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN en su sesión del día 26 de agosto de 2026”.

En su página oficial, el Mercosur detalló que este acuerdo “abre una vía de acceso estratégica a la región del Asia-Pacífico, al tiempo que consolida a Singapur como un socio clave”. Y agrega que “implica disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas”.

También detalla que traerá beneficios como ayudar “al aumento del comercio, a una mayor previsibilidad regulatoria y a la creación de condiciones favorables para atraer inversiones”.

El canciller Pablo Quirno escribió en su cuenta oficial de X: “La Argentina dio otro paso en su apertura al mundo. El Senado dio media sanción al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, el primero con un país del sudeste asiático".

Y luego detalló: “El 100% de las exportaciones argentinas ingresarán con 0% de arancel en una economía con un PBI per cápita superior a los U$S 90.000. Más comercio es más inversión y crecimiento. ¡La Argentina será próspera!”.

La senadora libertaria Patricia Bullrich retuiteó el texto del canciller y sumó: “Otro acuerdo de Libre Comercio aprobado en el Senado. MERCOSUR–Singapur: más inversiones y trabajo para que la Argentina siga creciendo”.

Por su parte, el legislador Pablo Cervi escribió en su cuenta de X: "Desde el Senado dimos media sanción al acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y Singapur, el primero con un país del sudeste asiático".

Y agregó: "El acuerdo permitirá que prácticamente la totalidad de las exportaciones argentinas ingresen con arancel 0% a una de las economías más desarrolladas del mundo. Más comercio, más inversiones y más crecimiento para la Argentina".