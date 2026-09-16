La otra cara de la inflación: los servicios suben casi 9 puntos más que los bienes en 2026

La inflación volvió a desacelerarse en agosto y se ubicó en 1,7%, pero el dato general esconde comportamientos muy distintos dentro de la canasta. Mientras los bienes aumentaron 1,4% en el mes, los servicios subieron 2% y ampliaron una brecha que se vuelve mucho más marcada al mirar el acumulado.

Según relevamiento que elaboró la Agencia Noticias Argentinas en base a datos del INDEC, la brecha se amplía cuando se analiza lo ocurrido desde comienzos de año: mientras que el nivel general de precios entre enero y agosto se ubicó en 21,3%, los servicios aumentaron 27,1%, contra 18,3% de los bienes; una diferencia de 8,8 puntos porcentuales.

En la medición interanual, los servicios subieron 41,8%, frente al 29,5% de los bienes, mientras que el IPC general avanzó 33,5%.

Esa diferencia ayuda a explicar por qué la desaceleración de la inflación puede no sentirse con la misma intensidad en el presupuesto cotidiano. Una parte de los servicios corresponde a gastos que los hogares afrontan todos los meses, como electricidad, gas, agua, transporte público, y otros, que tienen menos margen para ser reducidos que otras compras.

Los servicios vinculados a la vivienda son uno de los ejemplos más claros. A nivel nacional, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división que más aumentó en agosto, con 2,8%, frente al 1,7% del IPC. En términos interanuales, esa división acumuló un incremento de 49,1% lo que significan 16 puntos por encima de la inflación general. Por otro lado, Transporte subió 1,5% en el mes, 21% desde diciembre y 38,2% en doce meses.

Cabe destacar que la metodología que utiliza actualmente el INDEC para calcular el IPC todavía se basa en una estructura de consumo más antigua, la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05 en la que los bienes tienen un mayor peso relativo.

Para este año estaba prevista una actualización con los datos de 2017/18, que otorga una mayor participación a los servicios. Por ejemplo, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles pasaba de representar 9,4% a 14,5% del índice, mientras que Alimentos y bebidas bajaba de 26,9% a 22,7%. La nueva canasta finalmente no se aplicó y la decisión terminó con la salida de Marco Lavagna del INDEC.

Según una estimación de Equilibra, con esas nuevas ponderaciones la inflación de agosto habría sido de 1,8%, frente al 1,7% oficial, y el acumulado de los primeros ocho meses habría alcanzado 22,6%, contra el 21,3% actual.

La diferencia no modifica de manera sustancial el dato general, pero sí muestra que buena parte de los gastos más difíciles de recortar, los fijos como tarifas, transporte, salud, educación y comunicaciones, siguen aumentando por encima de los bienes y ganan peso mes a mes dentro del presupuesto familiar.