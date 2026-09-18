Más de 31 mil empresas cerraron en Argentina desde que Javier Milei llegó al poder

Musimundo cerró más de 20 sucursales en el nordeste del país. La fábrica de calzados Coopershoes, que llegó a fabricar para Converse y Grimoldi empleando más de 350 empleados, también cerró. La textil Clan Issime, con 53 años de historia, se sumó la lista de empresas que bajaron la cortina sólo en las dos semanas que lleva este septiembre. Sumando una a una, la cifra total es 31.342, el número de empresas que dejaron de operar en los casi tres años que Javier Milei lleva en el poder.

Los datos surgen del último Monitor mensual de empresas elaborado por Fundar que muestra una tendencia que ya lleva 17 meses consecutivos de caída.

Comparados con el pico máximo de febrero de 2012, cuando había en Argentina 540.282 empresas, esos cierres pepresentan una pérdida del 6,1% del entramado productivo nacional. La serie histórica que releva Fundar en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestra que la cantidad de empresas activas en el país pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 481.015 en junio de 2026, el nivel más bajo en varios años. Ese mes cerraron 709 empresas en el país.

Desde que asumió Milei se perdieron 31.342 empresas, un 6,1% del total. Fuente: elaboración de Fundar con base en datos de SRT.

Se trata, de acuerdo con el informe, de la peor caída registrada en los primeros 31 meses de cualquier gobierno desde que existen los datos. La comparación interanual también es elocuente: en los últimos doce meses cerraron 16.386 empresas, una baja del 3,3%, con 28 caídas interanuales consecutivas.

Un ritmo de destrucción sin precedentes

A estos números se suma el informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG) que coincide con el dato de Fundar y agrega una lectura complementaria sobre la dinámica de cierres desde el cambio de gestión. Según ese trabajo, la pérdida de 31.342 empresas equivale a un promedio de 33,2 empresas que dejan de existir por día.

El IAG compara además esta cifra con la de otros períodos: entre noviembre de 1999 y diciembre de 2001 –período en que se desencadena la crisis que llevó al fin del mandato de Fernando de la Rúa– se habían perdido 20.349 empresas, y entre noviembre de 2015 y noviembre de 2019, 23.632. La caída actual, con 31.342 empresas menos, supera ambos registros y es calificada por el informe como “una pérdida inédita”: es decir que en la gestión de Milei se perdieron más empresas que durante la crisis del 2001 y la gestión de Mauricio Macri.

El impacto en el empleo privado

La destrucción de empresas tuvo su correlato en el mercado laboral. Según el IAG, en junio de 2026 se perdieron 6.261 empleos privados registrados adicionales, y desde noviembre de 2023 el total acumulado llega a 246.312 puestos de trabajo privados registrados destruidos, es decir, un promedio de 261 empleos menos por día.

El informe detalla que la caída del empleo no se limita a los sectores más golpeados por la recesión, sino que también alcanza a rubros que en otros indicadores aparecen como “ganadores”. Es el caso de la minería y el petróleo, que pese al buen desempeño de la actividad muestran una pérdida neta de 7.676 empleos privados registrados desde noviembre de 2023. Solo el sector de agricultura y ganadería registró una variación positiva, con 11.822 empleos más en el período.

Se pierden 33,2 empresas por día. Es un número peor a la crisis del 2001.

Por sector, los mayores retrocesos en materia de empleo corresponden a la industria manufacturera (-88.496 puestos), la construcción (-62.700), el transporte (-24.785) y el comercio y reparaciones (-15.200).

Según el informe publicado por elDiarioAr, a nivel geográfico, el informe señala que entre la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba se perdieron 169.851 empleos privados registrados desde el inicio de la gestión.

El Monitor de Fundar aporta una radiografía sectorial y territorial del fenómeno. De los 18 sectores económicos relevados, 14 muestran una caída en la cantidad de empresas desde noviembre de 2023. Los más afectados son organizaciones extraterritoriales (-17,83%), transporte y almacenamiento (-13,99%) e inmobiliarios (-9,50%). En el otro extremo, los sectores de servicios administrativos (+8,47%) y asociaciones y servicios personales (+4,97%) son los que más crecieron en ese período.

A nivel provincial, 23 de las 24 jurisdicciones del país registran una caída en la cantidad de empresas desde noviembre de 2023. La única excepción es Neuquén, con un incremento del 1,39%. Las provincias más golpeadas son La Rioja (-19,68%), Catamarca (-14,66%) y Tierra del Fuego (-13,90%).