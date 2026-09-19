“Puede ser el mejor momento histórico de la ganadería”, afirmó Diego Ponti

El analista ganadero Diego Ponti habló con FM Riel sobre el presente del sector. Destacó los precios, la demanda mundial y las condiciones para invertir, aunque advirtió que la incertidumbre todavía condiciona las decisiones de los productores.

Ponti consideró que la ganadería argentina atraviesa un escenario excepcional, con precios elevados, una fuerte demanda internacional y condiciones de mercado que ofrecen perspectivas favorables para los próximos años.

Luego de la charla que brindó en el marco de las actividades por el 75° aniversario de la Cooperativa Ganadera “El Pronunciamiento”, el analista sostuvo que el actual “puede ser el mejor momento histórico” de la actividad.

“Pero, sobre todo, no por los precios, porque en otros momentos históricos hemos tenido buenos precios, sino por las condiciones para hacer negocios, la condición de libre mercado y, sobre todo, los fundamentos que tenemos para pensar que estos precios llegaron para quedarse”, explicó.

Ponti señaló que la situación no es exclusivamente argentina. Australia, Estados Unidos, Uruguay y Brasil también registran valores elevados.

“La carne está muy demandada y la oferta de los países que producen carne no alcanza para esa demanda”, afirmó. Por eso, aseguró que existe “una expectativa y una perspectiva hacia adelante muy, muy positiva”.

“Transformar grandes precios en grandes resultados”Para Ponti, el desafío ya no pasa solamente por conseguir buenos valores para la hacienda.

“Ahora el desafío de la ganadería, sobre todo de las empresas, es transformar grandes precios en grandes resultados”, resumió.

El especialista reconoció que el estancamiento del volumen de producción representa un problema para el país, porque producir menos significa generar menos valor, disponer de menos carne, limitar las exportaciones, los puestos de trabajo y el ingreso de divisas.

Sin embargo, observó que para el productor individual una oferta que tiene dificultades para crecer, frente a una demanda fuerte, contribuye al sostenimiento de los precios.

Además, recordó que la ganadería tiene ciclos biológicos largos, por lo que una mejora de los valores no se traduce inmediatamente en un incremento de la producción.

“Nos hace pensar que los próximos años no va a crecer mucho la producción de carne vacuna y eso va a ser un gran sostén para los precios”, señaló.

“La incertidumbre mata a la ganadería”Otro de los ejes de la entrevista fue la necesidad de reglas previsibles para una actividad que requiere inversiones cuyos resultados se observan varios años después.

Ponti recordó que durante buena parte de la historia reciente los productores convivieron con cambios en las condiciones de comercialización, precios y exportaciones.

“La incertidumbre mata a la ganadería porque es una actividad que necesita reglas claras. Reglas buenas o reglas malas, pero reglas claras. Y lo que teníamos eran reglas cambiantes, que era lo peor”, expresó.

Reconoció que, pese al buen presente, las decisiones políticas siguen siendo observadas por quienes deben invertir.

“Es Argentina y es convivir continuamente con incertidumbre”, señaló, aunque consideró que esa situación no debería paralizar al productor.

En ese sentido, recomendó avanzar gradualmente en mejoras de eficiencia y competitividad: analizar los números, determinar qué aspectos pueden corregirse y encontrar alternativas que permitan mejorar el funcionamiento de cada establecimiento.

Entre Ríos y la posibilidad de volver a la ganadería

Consultado por FM Riel sobre el caso de Entre Ríos y el avance que tuvo la agricultura sobre superficies tradicionalmente ganaderas, Ponti señaló que la provincia comparte una situación que también se observa en otras regiones del centro del país.

Explicó que campos pastoriles y de cría fueron destinados a la agricultura, pero actualmente existen empresas agrícolas que vuelven a observar a la ganadería como una herramienta para diversificar riesgos y otorgar mayor sostenibilidad al negocio.

“Hoy nos encontramos con muchas empresas agrícolas que quieren volver a reincursionar en la ganadería por una cuestión de sostenibilidad del negocio”, indicó.

Una alternativa, explicó, es comenzar por aquellas superficies de calidad intermedia donde la agricultura no consigue sus mejores rendimientos.

El principal inconveniente es la inversión inicial.

“Entrar a la ganadería hoy es carísimo. Tenés una barrera de ingreso alta”, reconoció.

Frente a esa dificultad mencionó alternativas como los contratos de capitalización, mediante los cuales una parte aporta el campo y otra la hacienda, permitiendo iniciar progresivamente la actividad.

Transformar granos en carne

Ponti destacó también las oportunidades que ofrece la relación actual entre el precio de los granos y el valor de la hacienda.

“La posibilidad hoy por hoy de transformar grano en carne es muy atractiva”, afirmó.

Según explicó, aun con buenos valores para el maíz, el costo del alimento continúa siendo competitivo frente al precio de la carne.

“Hoy convertir grano en carne es mucho más ventajoso que en cualquier otro momento de la historia”, sostuvo.

Esto abre posibilidades tanto para sistemas intensivos a corral como para recrías y otros esquemas productivos.

No obstante, Ponti remarcó que no existe una receta única. Cada empresa debe determinar qué pretende conseguir con la incorporación de la ganadería: mayor resultado económico, sostenibilidad, diversificación o reducción de riesgos.

Producir más para abastecer todos los mercados

Respecto del consumo interno y las exportaciones, Ponti destacó que ambos mercados pueden complementarse porque los distintos destinos demandan cortes diferentes.

“La media res está compuesta por una multiplicidad de cortes y cada destino tiene predilección por un corte en particular”, explicó.

Mientras determinados mercados internacionales demandan algunos cortes, Argentina mantiene una fuerte preferencia por otros, especialmente el asado.

“Tenés mercado para todo. Es complementario: mucho de lo que no consumimos nosotros lo consume otro país y te lo paga muy bien”, señaló.

Para Ponti, la respuesta para mejorar el abastecimiento interno y, simultáneamente, incrementar las exportaciones pasa por aumentar la producción.

“Si queremos comer más y pagar menos, o pagar precios acordes a la calidad del producto, hay que producir más”, afirmó.

Una confianza que se recupera lentamente

El analista explicó que ya existen señales de productores que están reteniendo hembras, incorporando tecnología e invirtiendo, aunque los efectos de esas decisiones demorarán en reflejarse en una mayor oferta de carne.

“Los ciclos biológicos son largos”, recordó.

También consideró comprensible que muchos productores mantengan cautela después de años de modificaciones en las reglas de juego.

“La confianza se va ganando muy de a poquito, todos los días”, expresó.

Finalmente, Ponti señaló que observa dentro del sector coincidencias respecto de la necesidad de mantener un marco que permita desarrollar el negocio sin intervenciones que alteren permanentemente sus condiciones.

“Creo que hay un consenso de que este es el camino”, dijo.

Y cerró con una definición sobre las perspectivas de largo plazo: “Creo que estas condiciones para el negocio ganadero llegaron para quedarse, más allá del signo político que gobierne a partir de octubre de 2027”.

Fuente: FM Riel.