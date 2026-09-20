Frigerio viaja a Francia con Milei y gobernadores a la Argentina Week

La Argentina Week, el evento de alto impacto con el que el Gobierno busca promover negocios locales, se realizará desde el 30 de septiembre en París.

Se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre. Viajarán buena parte del gabinete y 14 gobernadores, entre ellos el entrerriano Rogelio Frigerio. “Será la delegación con más volumen político y económico de la historia reciente”, prometen las autoridades.

La segunda Argentina Week, el evento de alto impacto con el que el Gobierno busca promover negocios locales, “vender” el proyecto libertario en el exterior y buscar inversiones en el Viejo Continente, se hará en pocos días en París, Francia.

Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, Javier Milei encabezará la misión que reunirá en la Ciudad Luz a los principales funcionarios de su gabinete, a unos 14 gobernadores –algo que en el Gobierno definen como inédito para este tipo de comitivas– y empresarios argentinos de alto nivel.

“Será la delegación con más volumen político y económico de la historia reciente”, prometen las autoridades. Y anticipan también contrapartes de peso: presidentes y CEO de empresas europeas de máxima relevancia, muchas que ya invierten y van a compartir sus experiencias, y, sobre todo, representantes de compañías interesadas en invertir.

El objetivo es mostrar lo que los organizadores definen como la transformación de Argentina. El foco estará puesto en las empresas de los sectores que impulsan una de las velocidades a la que marcha la economía vernácula, la que “vuela”. Son las firmas de energía, minería, agroindustria, infraestructura y tecnología.

La Argentina Week parisina es diseñada por la Embajada Argentina en Francia, que encabeza Ian Sielecki, y por Presidencia. Esta vez no hay empresas en la organización, a diferencia de la primera edición que se hizo en marzo en Nueva York en la que los bancos JP Morgan y Bank of Americas fueron anfitriones, junto con la representación diplomática local en Washington.

“Argentina pisará fuerte en París, capital europea de los negocios y la economía real. Avanzaremos en una agenda estelar, digna de la atracción que genera hoy el país gracias al magnetismo mundial de Milei y a la gran política exterior liderada por Pablo Quirno”, posteó Sielecki en X en mayo pasado, y detalló que las inversiones francesas aumentaron 50,7% en 18 meses.

Empresarios en París

Infobae tuvo acceso al programa que la embajada compartió con los ministros y gobernadores que asistirán.

En el itinerario se puede ver que una parte de la Argentina Week sucederá en el Palacio del Elíseo, junto al presidente Emmanuel Macron, y que habrá una cena de bienvenida para las principales figuras de la delegación en la embajada. Allí se espera la presencia del ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, funcionario muy cercano a Sielecki.

La agenda del evento incluirá actividades en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio.

Además del Presidente, la delegación argentina tendrá la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de integrantes del gabinete, como Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mario Lugones (Salud). También viajarán Santiago Bausili (BCRA), Daniel González (secretario coordinador de Energía y Minería) y Diego Sucalesca (PromArgentina).

La presencia de los mandatarios provinciales –Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Mendoza, Catamarca, Corrientes, Chubut y otros– buscará dar visibilidad a proyectos asociados a actividades con fuerte despliegue territorial. La producción de hidrocarburos, la minería, las exportaciones agroindustriales y las obras de infraestructura estarán entre los ejes que la delegación expondrá ante potenciales inversores.

Entre los empresarios argentinos que confirmaron presencia están Horacio Marín (YPF), Marcos y Alejandro Bulgheroni (PAE), Martín Migoya (Globant), Alejandro Elsztain (Cresud), Mariano Bosch (Adecoagro), Emiliano Kagierman (Satellogic), Martín Eurnekian (Aeropuertos Argentina) y Marcelo Mindlin (Pampa energía), entre otros. También estarían líderes de cámaras empresariales, como el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y la titular del Cicyp, Bettina Bulgheroni.

En total, se espera un auditorio de unas 400 personas. Hay lista de espera y varios hombres y mujeres de negocios que insisten para sumarse a último momento. El objetivo es una “delegación compacta con los empresarios más influyentes del país, líderes de los sectores que estarán en agenda”, destacaron fuentes oficiales.

“Queremos mostrar la transformación de Argentina. Poner en escena lo más importante que está sucediendo en el país en términos de inversiones y acelerar las que vendrán, en las que se viene trabajando. Vamos a tener anuncios importantes. Es un evento económico, pero tendrá mucho de política también”, agregaron.

En ese sentido, entre los europeos confirmados están CEOs y presidentes como Patrick Pouyanné (Total), Claudio Descalzi (ENI), Gary Nagle (Glencore), Jerôme Pecresse (Rio Tinto Lithium), Christel Bories (Eramet), Héctor Grisi (Santander) y Margarita Louis Dreyfus (Louis Dreyfus Company), entre otros. También el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann; Fatih Birol, Director General de la Organización Internacional de Energía y presidente de energía en el Foro de Davos, y el titular de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), Harsh Pati Singhania.

La agenda

Hasta el momento, la agenda incluye:

30 de septiembre

Cóctel y cena de bienvenida en la Embajada Argentina, en la rue Cimarosa, en el Barrio XVI parisino.

1 de octubre

El evento plenario multisectorial se hará bajo la idea: “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”. Toda la jornada se desarrollará en el Château de la Muette, sede de la OCDE.

Están previstos discursos de Javier Milei, en la apertura. Y también de Luis Caputo, entre otros.

Habrá paneles macro y sectoriales con los principales líderes empresariales argentinos y franceses/europeos.

Por la noche será la recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente Macron, un encuentro del que aún no trascendieron mayores detalles.

2 de octubre

A lo largo de todo el día habrá una serie de encuentros sectoriales en los que tendrán un rol central los gobernadores.

Energía, minerales críticos y sector nuclear. “Tendencias globales en energía y minería: oportunidades para la inversión en Argentina”. Se hará en la Agencia Internacional de Energía.

Tecnología e inteligencia artificial. Disrupciones tecnológicas y oportunidades en Argentina. En la Embajada argentina.

Comercio internacional y seguridad jurídica. “Oportunidades del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la importancia de la seguridad jurídica para las inversiones y el comercio”. Tendrá lugar en la Cámara Internacional de Comercio (ICC).

Segmento sector pesquero. “Liderado por la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional. Crecimiento y oportunidades dentro del Acuerdo Mercosur-Unión Europea”. En el Hotel Sofitel Baltimore Tour Eiffel.

Por la tarde tendría lugar un evento de premiación Milei por el París Economic Forum. En Place de la Concorde, AC de France. El Presidente y Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025, serán galardonados como los dos economistas más influyentes del planeta.

Sielecki, anfitrión del evento, es un joven de 36 años de estrechos vínculos con el gobierno de Macron, tanto con el presidente francés como con varios de sus funcionarios, con muchos de los cuales estudió.

Este año fue noticia cuando se negó a seguir hablando en el parlamento francés, en medio del debate sobre el acuerdo UE-Mercosur, cuando se dio cuenta que un mapa a sus espaldas mencionaba a Las Malvinas como territorio inglés. Fue mucho antes del giro pro Malvinas del gobierno, un verdadero pionero en ese sentido.

“No puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante ese mapa. Sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía de mi país, a la dignidad misma de la Nación Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional”, dijo. Y exigió que esa parte del mapa sea cubierta durante su discurso. El tenso video se viralizó.

Años antes también había cobrado notoriedad en los medios cuando, como estudiante, le preguntó a Alberto Fernández, quien disertaba en una universidad francesa, sobre la responsabilidad del peronismo en la situación económica que el entonces presidente describió.

Días atrás, Sielecki mostró en X un homenaje a José de San Martín junto a Macron, a 176 años de la muerte del Padre de Patria en Francia. El argentino le entregó al mandatario francés un cuadro de parte de Milei. La imagen retrata a Napoleón y un joven San Martín en un encuentro que habría ocurrido en Tolón en 1798.

El Argentina Week París se hace en paralelo al Coloquio de IDEA, el tradicional encuentro empresarial en Mar del Plata, que este año no contará con la presencia de Milei. Sí estarán algunos de sus ministros por videollamada desde Francia. Coincidencia de fechas amarga para los organizadores del tradicional encuentro empresario local.

Tampoco habrá “mini Argentina Week” en Londres en octubre, un evento más centrado en minería que iba a coincidir con la visita de Milei a Inglaterra. La tensión por Malvinas terminó con la postergación del viaje.

Así, todo el foco europeo del Gobierno se concentrará en la Ciudad Luz. Tres días a full con empresarios y una agenda cargada que incluye, discursos, panales, premios y hasta visita a Macron. Además, habrá un evento de clausura sobre el que aún no trascendieron detalles, pero sí la promesa de que “será un momento histórico”. Todo con el sello del “típico gusto francés”.

Fuente: Infobae, Sebastián Catalano.