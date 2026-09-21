Superávit energético récord: en 8 meses, Argentina ya superó lo que generó en todo 2025

La balanza comercial energética de la Argentina acumuló entre enero y agosto de 2026 un superávit de USD 7.834 millones, según los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El número supera los USD 7.815 millones que el país había registrado en todo 2025, que hasta ese momento constituía el máximo histórico del sector.

De esta manera, en los primeros ocho meses del año, la actividad en Vaca Muerta y el crecimiento del sector energético local en su conjunto superaron por USD 19 millones el resultado del año pasado, con cuatro meses aún por delante en el calendario de 2026.

El resultado se apoya en una expansión sostenida de las ventas externas del sector, así como en el incremento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Las exportaciones de combustibles y energía acumuladas hasta agosto sumaron USD 10.667 millones, lo que representó un alza de 48,9% respecto de igual período del año anterior. En paralelo, las importaciones de combustibles y lubricantes totalizaron USD 2.833 millones en los primeros ocho meses del año.

Más allá del fuerte incremento que tuvo la cotización mundial del Brent en las últimas semanas (subió 27% en tres semanas y hoy está en torno a los USD 100 por barril) el alza exportador de la Argentina tiene que ver con el incremento productivo de Vaca Muerta. Según los últimos datos que publicó el Gobierno, la producción de petróleo alcanzó en julio un nuevo récord de 916.200 barriles diarios, lo que representó un incremento del 17,2% frente al mismo mes del año anterior.

El mes de agosto consolidó la tendencia. Las exportaciones de combustibles y energía ascendieron a USD 1.494 millones, con una variación positiva de 41,2% respecto al mismo mes de 2025 y un alza de USD 436 millones en valores absolutos. Los precios subieron 27% y las cantidades, 12,2%. Los productos que más traccionaron fueron el petróleo crudo, los carburantes y el resto de combustibles, en ese orden de importancia según el Indec.

Las importaciones energéticas de agosto, en tanto, alcanzaron USD 493 millones —un incremento de 70,6% respecto de agosto de 2025—, impulsadas principalmente por mayores compras de gas natural licuado, energía eléctrica y gas natural en estado gaseoso. El saldo del mes fue superavitario en USD 771 millones, frente a los USD 661 millones registrados en igual mes del año anterior.

Un año de exportaciones que apunta a nuevo récord histórico

El desempeño energético se enmarca en un año exportador que las proyecciones privadas describen como el mejor de la historia argentina. Según estimaciones de la consultora Abeceb, el país podría superar los USD 100.000 millones en exportaciones totales durante 2026, lo que superaría el récord previo de USD 88.446 millones registrado en 2022.

Para el sector energético en particular, las proyecciones apuntan aún más alto. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó en julio que las exportaciones de combustibles y energía rondarán los USD 11.300 millones al cierre del año, con un precio promedio del barril de Brent en torno a los USD 82. Con esa trayectoria, la balanza energética anual podría superar incluso los USD 12.000 millones —más del doble del resultado de 2024 y un 53% por encima del récord de 2025. De hecho, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) trabaja en su escenario más probable con exportaciones sectoriales de USD 11.300 millones para 2026.

El oleoducto VMOS y el horizonte de 2027 como próximo umbral

Un factor que podría acelerar el crecimiento en los meses que restan del año y en el ejercicio siguiente es la puesta en marcha del oleoducto VMOS, que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro, desde Allen hasta Punta Colorada, a lo largo de casi 600 kilómetros. El proyecto, aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en marzo de 2025, generará una capacidad de evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, con potencial para llegar a 550.000 barriles por día. De concretarse ese escenario, las exportaciones energéticas de 2027 podrían proyectarse por encima de los USD 18.500 millones, según estimaciones de la BCR.

El superávit energético acumulado hasta agosto equivale al 42,9% del saldo comercial total de bienes registrado por la Argentina en los primeros ocho meses de 2026, que según el Indec ascendió a USD 18.249 millones.

Infobae