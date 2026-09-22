Según el CEER, en el primer semestre de 2026 hubo una reducción del 5% en términos reales de gastos primarios

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos presentó un informe sobre la ejecución presupuestaria del Sector Público No Financiero de Entre Ríos al mes de junio de 2026, destacando la evolución de los ingresos, gastos y resultados fiscales.

En el primer semestre del año, el Estado provincial registró un resultado primario superavitario de $145 mil millones y al considerar el pago de intereses de deuda por $69 mil millones, el resultado financiero también se mantuvo positivo en $75 mil millones, consolidando una situación fiscal favorable. En términos reales, es decir descontando la inflación, los recursos totales mostraron una leve caída del 1% interanual, mientras que los gastos primarios disminuyeron un 5%, evidenciando una política de contención del gasto.

En cuanto a los ingresos, los recursos tributarios de origen nacional, que representan el 52% del total, registraron una caída real del 3% interanual. Por el contrario, los tributos provinciales crecieron un 5% en términos reales, reflejando un mayor dinamismo en la recaudación propia. Las transferencias nacionales aumentaron significativamente, aunque su impacto sobre el total de recursos sigue siendo limitado debido a su baja participación.

En relación al gasto público, se observó una reducción real del 5% interanual, explicada principalmente por la caída en los gastos corrientes en un 6% real, que representan el 96% del total. Dentro de estos, los componentes más relevantes -como el gasto en personal y seguridad social- mostraron disminuciones reales del 10% y 6% interanuales, respectivamente. En contrapartida, los gastos de capital crecieron un 33% real, indicando un incremento en la inversión pública.

Respecto a la deuda pública, el stock total alcanzó los $1.015 mil millones, equivalente al 30% de los recursos acumulados, representando una caída en términos reales del 10%. Se destaca, además, que el 84% de la deuda está denominada en moneda extranjera, incrementando la exposición a riesgos cambiarios.

En síntesis, el informe evidencia un escenario de equilibrio fiscal con superávit, acompañado por una moderación del gasto y una recomposición parcial de los recursos propios. Sin embargo, persisten desafíos estructurales vinculados a la dependencia de ingresos nacionales, y la elevada proporción de deuda en moneda extranjera.

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