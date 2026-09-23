La histórica fábrica Dánica anunció el cierre de su planta y peligran puestos de trabajo

Dorada, la ex Flora Dánica, anunció que cerrará el 30 de septiembre su planta de Llavallol, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La decisión puso en riesgo la continuidad laboral del personal que elaboraba margarinas, mantecas y aderezos. Según las conversaciones mantenidas con la empresa que relató el sindicato, al menos 30 trabajadores fueron informados de que no continuarían en la actividad.

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA) rechazó el cierre y presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo provincial. Mientras espera una audiencia con representantes de la firma, el personal instaló una carpa frente a la fábrica y organizó turnos de permanencia.

El gremio afirmó que los empleados no podían ingresar al establecimiento, aunque la compañía les había comunicado que abonaría los salarios hasta fin de este mes. También señaló que, hasta el momento de sus declaraciones, no habían recibido telegramas de despido.

Los trabajadores reclaman la continuidad de la planta

“Cuando nos enteramos, ni siquiera hablamos de indemnizaciones. Hablamos de los puestos de trabajo, como siempre”, declaró el dirigente sindical Ezequiel Roldán. Explicó que los operarios permanecían frente a la planta a la espera de una respuesta sobre su futuro laboral, publicó iProfesional.

De acuerdo con lo que la firma anticipó a la representación gremial, las eventuales desvinculaciones se indemnizarían según el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Roldán recordó que, en un conflicto anterior, hubo empleados a quienes se les aplicó el artículo 247. Este último contempla, bajo condiciones específicas, una indemnización equivalente a la mitad de la prevista por el artículo 245.

“Lo único que hay es un papel de Recursos Humanos diciendo que el 30 se bajan las persianas y que van a cobrar el salario hasta esa fecha, aunque durante estos días no estén trabajando”, precisó Roldán. Por eso, el sindicato sostuvo que su prioridad en la audiencia será discutir la continuidad de los empleos.

Una fábrica con antecedentes de inactividad

La planta ya había interrumpido sus actividades en diciembre de 2023 y reanudó la producción en febrero de 2025. Ahora, el anuncio de un nuevo cierre volvió a abrir la incertidumbre entre los trabajadores. Desde el entorno de la empresa atribuyeron la decisión a las dificultades operativas y al estancamiento de las ventas, mientras que el sindicato cuestionó que las consecuencias recaigan sobre el personal.

La cantidad total de puestos afectados todavía presenta cifras diferentes en la cobertura del conflicto: un informe centrado en las conversaciones actuales sobre despidos menciona a 30 trabajadores, mientras que una comunicación sindical previa estimó un impacto mayor al incluir otros empleos vinculados con la planta.

La audiencia solicitada ante el Ministerio de Trabajo bonaerense será la próxima instancia para discutir el cierre anunciado y la situación de los empleados.

El origen de Dánica

La planta de Llavallol funciona desde fines de la década del ‘30, cuando el inmigrante danés Christian Boll, que hasta entonces fabricaba lácteos en Santa Fe, se instaló en la zona para producir aceites vegetales hidrogenados destinados a la industria de galletitas y caramelos. En 1963, la compañía fue pionera en la fabricación de margarinas de origen vegetal bajo el nombre Dánica, que comenzaron a comercializarse en panes y potes plásticos.