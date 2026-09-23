La UIA salió de Economía sin respuestas: empresarios calificaron la reunión de "decepcionante"

Algunos empresarios consideraron que la reunión que mantuvieron este martes los líderes de la Unión Industrial Argentina (UIA) con funcionarios del Ministerio de Economía puede ser calificada como “decepcionante”. Se volvió a presentar un documento de 38 puntos, el mismo que le vienen llevando hace un año, sin ningún resultado.

La reunión fue con el secretario de coordinación productiva, Pablo Lavigne, y la subsecretaria de Política Industrial, Daniela Ramos. También hubo un encuentro con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien tiene la conducción de la política fiscal.

Resultó imposible para los dirigentes de la central fabril arrancarles a los funcionarios un mínimo compromiso en favor de algunos de los reclamos que les están planteando desde hace ya más de un año. La mirada que tienen sobre el corto y el mediano plazo de la economía va en direcciones diferentes. Mientras se desploma la actividad y empeoran los índices, los hombres de Economía dicen que todo va bien, publicó Ámbito.

Por el lado de la UIA, encabezó la delegación el presidente del Comité Ejecutivo, Martín Rappallini, acompañado por los vicepresidentes David Uriburu y Rodríguez Pérez Graziano, el secretario del Comité Ejecutivo, Eduardo Nougués, y Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la UIA.

La versión oficial que informaron fuentes de la central fabril es que fue una “buena reunión”, en la que se pudieron exponer todos los problemas del sector. Pero, en rigor, empresarios de la entidad indicaron a Ámbito que no se pudo conseguir ni un compromiso sobre alguna de las medidas solicitadas, más allá de seguir con las reuniones.

Más allá del peloteo político que hay entre Caputo y los economistas que sugieren poner en marcha “políticas industriales”, a quienes calificó de “tarados”, la realidad es que casi no hay medidas del Gobierno en favor de las fábricas en un contexto en el que se acelera el cierre de empresas y el despido de personal.

“Pareciera que no les entra ni una bala”, describió un industrial pyme. Luego de la actividad en el Ministerio de Economía, los líderes de la central fabril se fueron a la sede de Avenida de Mayo, donde siguieron con la habitual reunión del Comité Ejecutivo, que se lleva a cabo cada 15 días. Es la que se conoce como la mesa más chica de la conducción. Allí se habló sobre lo analizado con Lavigne, pero sin que haya nada en concreto.

Se desploma la confianza de los industriales

El Indicador de Confianza Empresarial del sector industrial se ubicó en -20,2% durante agosto, tocando su nivel más bajo desde diciembre de 2025, de acuerdo con los datos difundidos por la Encuesta de Tendencia de Negocios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El informe reveló que el panorama para el tercer trimestre muestra un balance negativo en las expectativas de actividad. Un 19,7% de los empresarios anticipa una disminución en el volumen de producción, frente al 15,4% que proyecta un incremento. En tanto, la gran mayoría, el 64,9%, prevé que la actividad se mantendrá sin variaciones respecto del período anterior.

Las proyecciones se tornan más pesimistas al evaluar la demanda interna. Respecto de los pedidos locales para los próximos meses, un 23,8% de los industriales consultados espera una contracción en las ventas, mientras que solo un 13,8% aguarda un alza. Por su parte, el 62,4% restante estima que sus volúmenes comercializados no experimentarán cambios.