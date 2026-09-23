Salarios 2026: qué sectores le ganaron a la inflación y cuáles perdieron poder adquisitivo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el informe técnico del Índice de Salarios correspondiente a julio de 2026, que registró un incremento general del 2,8% mensual. Con este resultado, la evolución del nivel general de los ingresos logró ubicarse por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, que marcó un 2,1%.

Los sueldos a nivel general acumulan un incremento del 21,8% entre diciembre de 2025 y julio de 2026, frente a una inflación acumulada del 19,3% en el mismo período.

En tanto, en la medición interanual, el Índice de Salarios alcanzó una suba del 36,2%, superando también el 33,8% interanual que marcó el IPC nacional en el séptimo mes del año, publicó BaeNegocios.

Al analizar la dinámica por segmentos laborales, el desempeño mensual estuvo impulsado principalmente por los sectores no registrados y estatales, mientras que los trabajadores privados registrados mostraron un ritmo más moderado.

El Sector Privado No Registrado (informal) lideró la suba mensual, con un avance del 3,9%. En el acumulado de 2026, alcanza un incremento del 34,4% y una variación interanual del 59,9%.

Los trabajadores registrados, aún sin recuperación

Por su parte, el Sector Público Total registró un aumento del 3,0% mensual, un acumulado del 21,1% en 2026 y un crecimiento interanual del 31,0%.

Dentro de este segmento, el subsector público nacional mejoró un 3,9% en el mes, con un incremento acumulado del 18,1% y una variación interanual del 27,5%. En tanto, el subsector público provincial avanzó un 3,2% mensual, con una suba acumulada del 20,0% y del 30,4% interanual.

Finalmente, el Sector Privado Registrado subió un 2,3% mensual, con un acumulado del 17% en los primeros siete meses del año y una suba interanual del 29,7%.

En ese sentido, el investigador de la CTA Luis Campos señaló que "el sector privado sigue estancado en los mismos niveles de febrero", ya que es el que presenta la menor curva ascendente.

"El registrado está en niveles muy bajos, por debajo de noviembre de 2023", planteó Campos, quien estimó esa brecha en torno al 3,4%.

El comportamiento del sector privado formal resulta especialmente relevante porque se trata del segmento de trabajadores cuyos salarios son relevados mensualmente por el INDEC a través de encuestas a empresas.

El panorama del empleo público presenta algunas diferencias. Campos señaló que durante los últimos meses se observó una recuperación de los salarios públicos, aunque partiendo de niveles particularmente deprimidos.

En este segmento, parte de la mejora estuvo vinculada con incrementos que impactaron en determinados sectores de la administración pública. Entre ellos, Campos destacó el caso de las universidades, que tuvo incidencia en la evolución registrada durante junio.

Desde la Gerencia de Estudios del Banco Provincia, en tanto, señalaron que la situación de los salarios privados registrados es la más débil, ya que crecieron solo 0,2% en julio en términos reales.

"Según los datos oficiales, están 3,4% por debajo de noviembre de 2023, 6,6% por debajo del promedio 2020-2023 y 21,3% por debajo del promedio 2012-2015", indicaron desde la entidad.