Señales mixtas para el consumo: volvieron a caer las ventas en supermercados, pero crecieron en los mayoristas

En medio del debate por la evolución del consumo masivo, el Indec publicó dos informes con resultados opuestos. Por un lado, el organismo estadístico indicó que en julio las ventas de los supermercados cayeron 0,7% en relación a junio; pero por otro, señaló que hubo un crecimiento del 1,2% en las ventas de los mayoristas, también en relación al mes pasado.

En lo que respecta a las comparaciones interanuales, ambos canales de ventas registraron bajas. Los súpers se contrajeron 2,1% y los mayoristas un 1,1%, siempre hablando de variaciones reales (descontando el efecto de la inflación). En el acumulado de enero a julio, los dos canales quedaron 2,7% por debajo del mismo período de 2025.

Qué rubros lideraron en los súpers

A precios corrientes, es decir, sin descontar la inflación, las ventas de los supermercados sumaron $2.591.042,4 millones en julio, un 25,8% más que en el mismo mes de 2025. El índice de precios implícitos de las ventas del canal aumentó 28,5% en la comparación interanual, por encima del alza nominal, lo que se refleja en la caída de 2,1% a precios constantes.

Entre los grupos de artículos, los mayores aumentos interanuales a precios corrientes se dieron en Carnes, con 39,5%; Verdulería y frutería, con 30,6%; Bebidas, con 27,7%; y Lácteos, con 25,6 por ciento. Almacén, el rubro de mayor peso, con el 28,0% de las ventas totales, subió 24,6%.

Los incrementos más bajos correspondieron a Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, con 8,5%, y a Electrónicos y artículos para el hogar, con 11,6%. Ambos grupos de artículos estuvieron muy por debajo de la variación de precios del 25,8%, por lo que tuvieron variaciones reales claramente negativas.

En cuanto a las jurisdicciones, las mayores subas interanuales a precios corrientes se registraron en Neuquén (33,6%), La Pampa (33,1%) y Santiago del Estero (31,6%). En los 24 partidos del Gran Buenos Aires la variación fue de 25,4%. Corrientes fue la única jurisdicción con una variación nominal negativa, de 1,3%. Los aumentos más bajos después de esa provincia se dieron en Misiones (15,2%), La Rioja (15,7%), Chaco (16,3%) y Catamarca, con una variación de 16,5 por ciento.

Las ventas por habitante también muestran diferencias entre provincias. El promedio del país fue de $55.761, y los valores más altos correspondieron a Tierra del Fuego ($191.082), Santa Cruz ($186.466) y Neuquén ($182.885). En el otro extremo se ubicaron Santiago del Estero ($14.661) y Chaco, con sólo 16.495 pesos por habitante.

Mayoristas, con lácteos y almacén a la cabeza

Los autoservicios mayoristas facturaron $401.070,1 millones a precios corrientes en julio, un 26,3% más que en el mismo mes del año pasado. El índice de precios implícitos del canal subió 27,8% en la comparación interanual, por encima del alza nominal, lo que se refleja en la variación interanual negativa de 1,1% a precios constantes.

En ese caso, los grupos con mayores aumentos interanuales fueron Lácteos, con 35,9%; Almacén, con 29,6%; Verdulería y frutería, con 28,1%; y Carnes, con 27,7 por ciento. Electrónicos y artículos para el hogar fue el único grupo que retrocedió en términos nominales, con una baja de 3,8%, mientras que Indumentaria, calzado y textiles para el hogar tuvo el menor aumento entre los que crecieron, con 9,6%. Por supuesto, al estar 18,2 puntos por debajo del incremento promedio de precios, se da por descontado que sufrió una baja en términos reales.

En lo que respecta a los resultados por jurisdicción, se observa que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo la menor variación interanual a precios corrientes, de 6,1%, con una participación de 3,2% en el total. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, que concentran el 37,5% de las ventas, el aumento fue de 27,5% en términos nominales.

El panel del canal está integrado por 32 empresas con 193 bocas de expendio. El ticket promedio fue de $47.535, con una suba interanual de 31,8%, y las ventas por metro cuadrado alcanzaron los $411.614, un 29,5% más que un año atrás.

Por último, otra variable interesante para analizar, es la que refiere a la cantidad de personas contratadas. En detalle, el personal ocupado fue de 12.915 asalariados en julio de este año, un 7,3% menos que en igual mes de 2025.