Lo que hay detrás del acuerdo del corredor Andes-Atlántico entre Argentina y EEUU

La cifra representa un marco de financiamiento para distintos proyectos y no una transferencia directa de US$7.000 millones al Estado argentino.

Uno de los principales objetivos es mejorar la infraestructura necesaria para ampliar la producción y exportación de los recursos de Vaca Muerta.

El corredor contempla inversiones en ductos, transporte, generación y transmisión eléctrica y otras obras destinadas a reducir los cuellos de botella que limitan el crecimiento de las exportaciones energéticas.

3. Argentina LNG concentra unos u$s6.000 millones

Dentro del paquete anunciado, alrededor de u$s6.000 millones estarán vinculados con Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta impulsado por YPF junto con ENI y XRG.

El financiamiento contará con herramientas del EXIM, el banco de exportaciones e importaciones de Estados Unidos, y de la DFC, la agencia estadounidense de financiamiento para el desarrollo.

4. Ferrocarriles, puertos y vías navegables

El acuerdo también apunta a identificar proyectos prioritarios para rehabilitar y ampliar ferrocarriles, vías navegables y puertos.

Entre las obras mencionadas aparecen la Hidrovía y líneas ferroviarias que serán sometidas a procesos de privatización, como Belgrano Cargas. También se analiza una conexión ferroviaria entre Vaca Muerta y Bahía Blanca. Las empresas estadounidenses podrán participar de las licitaciones o intervenir como subcontratistas.

5. Petróleo y gas: financiamiento y tecnología

Estados Unidos pondrá a disposición herramientas financieras para favorecer la participación de empresas de ese país en proyectos argentinos.

El esquema contempla préstamos directos, garantías de crédito y seguros, además de tecnología, maquinaria y servicios vinculados con el desarrollo energético. El objetivo declarado es aumentar la capacidad de producción y exportación de petróleo y gas.

6. El otro gran recurso: minerales críticos

La minería es otro de los ejes del Corredor Andes-Atlántico. Argentina y Estados Unidos buscarán desarrollar proyectos vinculados con la extracción y procesamiento de minerales críticos, con especial atención sobre recursos como litio y cobre.

El entendimiento se articula además con el acuerdo bilateral sobre minerales críticos y con el objetivo estadounidense de diversificar las cadenas internacionales de suministro.

7. También habrá obras eléctricas

El paquete contempla proyectos relacionados con generación y transmisión de electricidad.

Entre las iniciativas mencionadas aparece AMBA I, dentro de una estrategia destinada a ampliar la infraestructura energética necesaria para acompañar el crecimiento de la producción y las exportaciones.

8. Telecomunicaciones y cables submarinos

El Corredor también incorpora un componente de infraestructura digital. El acuerdo menciona la expansión de las telecomunicaciones, fibra óptica, cables submarinos, proyectos vinculados con Arsat y el desarrollo de tecnologías consideradas confiables para infraestructura estratégica.

La cooperación incluye además aspectos relacionados con la seguridad de plataformas y sistemas utilizados en controles aduaneros.

9. Qué aporta Estados Unidos y qué ofrece Argentina

Washington podrá utilizar herramientas de financiamiento y asistencia técnica de organismos como EXIM, DFC y USTDA, además de movilizar capital privado estadounidense.

Argentina, en tanto, se comprometió a continuar fortaleciendo su marco jurídico y regulatorio para las inversiones y a establecer reglas previsibles para las concesiones de infraestructura. El acuerdo también destaca el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como uno de los instrumentos para atraer capital a proyectos de gran escala.

10. Un corredor que excede la economía

El acuerdo tiene además una dimensión estratégica. El Corredor Andes-Atlántico quedó incorporado a la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global y forma parte de una red de iniciativas impulsadas por Estados Unidos para fortalecer cadenas de suministro consideradas estratégicas.

En ese marco, el proyecto busca vincular los recursos energéticos y mineros argentinos con los mercados occidentales, mientras Estados Unidos amplía su participación en sectores considerados estratégicos como energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología.