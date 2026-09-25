El Gobierno pagó US$ 800 millones al FMI y el BCRA terminó la jornada sin comprar reservas

Mientras continúa en Buenos Aires la misión técnica para revisar las metas del programa, el Gobierno concretó este viernes un pago de casi US$ 800 millones en concepto de intereses al Fondo Monetario Internacional y terminó la semana con una caída de reservas hasta US$ 48.245 millones.

En paralelo, el dólar subió cinco pesos en su cotización para el ahorrista y terminó a $1.545 esta semana en la pizarra del Banco Nación. El BCRA, en tanto, finalizó la jornada con saldo neutro, es decir, no consiguió comprar reservas.

El tipo de cambio mayorista, que es el que se utiliza de referencia para el comercio exterior, trepó este viernes 0,4% hasta $1.525, un récord nominal. De acuerdo a operadores del mercado, el Gobierno intentó mantener a raya el tipo de cambio, algo que quedó de manifiesto con el Central sin compras de divisas para no recalentar el precio.

Este último día de la semana, además, tenía lugar el "fixing" de los bonos atados al tipo de cambio. Es decir, se determinó cuál es el precio de referencia del dólar mayorista que se tomará en consideración para los títulos dollar linked. En este tipo de jornadas suele haber una demanda de divisas más alta para que el precio fijado sea más elevado y favorezca al tenedor.

Es la cuarta vez en el año en que el Central termina con saldo neutro en el mercado de cambios desde que empezó el programa de compra de reservas. El 2 de enero, el 28 de julio y el 7 de septiembre fueron las ocasiones anteriores. El 28 de julio, además, el Tesoro vendió US$ 145 millones para intentar contener el tipo de cambio.

"La rueda de hoy estuvo marcada por el fixing de la Lelink de septiembre, que define el tipo de cambio que deberá pagar el Tesoro. El mercado estuvo notablemente tomador en tipo de cambio, mostrando volúmenes significativos en Lelink y futuros", dijo Matías Migliore, de Balanz.

"A pesar de que en la semana el Tesoro canjeó el 75% del total de la letra dollar linked que vence a fin de mes por el equivalente a unos US$ 3.300 millones, se observó mayor demanda tanto en el mercado de contado como de futuros", planteó un informe de Suramericana Visión.

El ritmo de compras del BCRA es, con diferencia, el más leve en lo que va del año. "En el mes se acumula un promedio diario de US$ 13 millones respecto a los US$ 36 millones de igual cantidad de ruedas en agosto", agregaron en un informe.

Según confirmaron fuentes oficiales, el Ministerio de Economía concretó este viernes el pago previsto al FMI por US$ 795 millones por intereses. Solo quedan en lo que resta de 2026 dos instancias de pago, el 1° de noviembre y el 24 de diciembre, por US$ 1.200 millones en total.