Realizaron una intervención frente a Tribunales contra el fallo del STJ que flexibiliza fumigar con tóxicos

La familia de la menor afectada por las pulverizaciones con agrotóxicos en Aldea Brasilera, acompañada por su abogada representante, referentes de organizaciones ambientales y militantes de la izquierda que se sumaron a acompañar la medida, se movilizaron este viernes al mediodía en la puerta de Tribunales en Paraná.

La manifestación se llevó a cabo para expresar un firme rechazo a la reciente decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, que dejó sin efecto las distancias de resguardo de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aéreas, restableciendo el régimen de la Ley Provincial N° 11.178 que permite fumigar a solo 10 metros de las viviendas.

Durante la jornada de protesta, quienes se concentraron frente al edificio judicial reclamaron medidas de urgencia para frenar las aplicaciones químicas y denunciaron que la resolución deja sin protección a las familias expuestas, obligándolas a tomar resguardos por su propia cuenta, publicó Apf Digital.

La voz del padre: "Teníamos un amparo que nos resguardaba y ahora nos quitan la protección"

El papá de la nena afectada en Aldea Brasilera, Ariel Gareis, relató el drama que vive su familia a raíz de la exposición continua a los agroquímicos y la confirmación médica del impacto en la salud de su hija.

"Nos manifestamos por las medidas de protección que nos sacaron, ya que teníamos un amparo de 1.095 metros. Hace unos años me di cuenta de lo que pasaba con mi nena: Cada vez que pulverizaban o había mucho olor, se descomponía. Empecé a averiguar y en Córdoba le hicimos un estudio donde se confirmó el daño genético", explicó Gareis.

El padre detalló además los controles posteriores realizados en el sistema de salud local: "Ella tiene 10 años. Luego de conseguir el amparo, exigieron más estudios para confirmarlo. Se los hicieron acá en el hospital de Paraná y no se pudo descartar el impacto de los agrotóxicos".

Asimismo, recordó el impacto cotidiano que sufren en su vivienda: "No es nada lindo. Una noche metieron un dron atrás de mi casa a las 11 de la noche, con un viento que soplaba hacia la vivienda. No se podía estar y mi hija estaba descompuesta ahí sin saber para dónde agarrar, porque se quedó sin aire. Incluso nos pasó de salir en bicicleta y encontrarnos con una máquina fumigando el camino con los brazos abiertos. ¿Qué hacés con eso?", cuestionó.

La abogada: "La justicia cambió de opinión, pero van a fumigar a 10 metros"

Por su parte la otra amparista, Ximena Rosso, fundamentó el reclamo institucional y advirtió sobre el peligro inminente ante avisos de nuevas fumigaciones en la zona.

"Esto significa que en breve van a volver a fumigar. Nos sacan las medidas de resguardo que logramos en cuatro sentencias anteriores y ahora van a fumigar a solo 10 metros, argumentando que no nos afecta. Estamos acá para pedirle al juzgado que revoque la sentencia, sobre todo en la causa Salto, donde el expediente sigue abierto", sostuvo.

Rosso advirtió sobre el peligro inminente ante la notificación de pulverizaciones más potentes: "En breve la van a volver a fumigar, ya que nos avisaron que usarán agrotóxicos banda azul. La justicia tiene hoy la posibilidad de revocar el fallo y devolvernos la protección. Ahora tenemos que retirarnos de nuestras casas o tomar los resguardos por nuestra cuenta, cuando durante más de dos años la propia justicia reconoció cuatro veces que fumigar a menos de 1.095 metros afecta la salud. No lo decimos nosotros, lo dice la ciencia".

Sobre los niveles de peligrosidad de los químicos, Rosso explicó que "los agrotóxicos van desde la banda verde hasta la roja, pero todos son perjudiciales. El glifosato es de los más leves (verde), pero ahora nos avisaron que van a aplicar banda azul, que es mucho más tóxico".

Por último, la amparista confirmó los pasos legales a seguir: "Venimos a solicitar una medida de urgencia para sostener las distancias en la causa Salto, cuyo expediente sigue abierto, y vamos a ir hasta la Corte Suprema porque esto es una injusticia. No hay lógica en que después de cuatro sentencias favorables ahora digan que fumigar a 10 metros es inofensivo. Nos impusieron las costas para silenciarnos, pero no vamos a hacer silencio ni a aceptar este castigo", concluyó Rosso.