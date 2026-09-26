La Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos anunció que la 2° Jornada de la Cadena Láctea será en Crespo

El 29 y el 30 de septiembre se desarrollará en Crespo la Segunda Jornada de la Cadena Láctea.

La Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos presentó formalmente la Segunda Jornada de la Cadena Láctea que se desarrollará el 29 y 30 de septiembre en Crespo. La entidad eligió para hacer el anuncio el Establecimiento San Miguel, ubicado en Don Cristóbal, centro de la cuenca lechera provincial. Este lugar, con tecnología de vanguardia y una conmovedora historia de arraigo, fue el marco para anunciar la cita técnica, comercial y social que reunirá al sector los días 29 y 30 de septiembre en Crespo.

Los asistentes pudieron recorrer las instalaciones del tambo de la familia Tossolini, y observar en pleno funcionamiento un sistema de ordeñe automatizado de vanguardia. Durante el encuentro, productores y técnicos intercambiaron experiencias sobre la eficiencia productiva, la gestión de datos y el bienestar animal en la lechería moderna. La reunión sirvió además para dar a conocer todos los detalles de las jornadas lecheras que tendrá lugar en el Salón El Castillo de Crespo, informó el portal Campo en Acción.

“El tambo es una empresa y hay que mirarlo a largo plazo”

Sergio Borré, presidente de Caproler, expresó el orgullo de la entidad por concretar el lanzamiento en un establecimiento que refleja el espíritu de superación del productor.

“La Cámara, desde su nueva etapa, asumió la impronta de desarrollarse no solo en lo gremial, sino también en lo empresarial. El tambo es una empresa y hay que mirarlo como un emprendimiento a largo plazo, más allá de las contingencias económicas o climatológicas. Ver a esta familia, que empezó ordeñando a mano como mis padres, contar hoy con tecnología de punta es un verdadero orgullo”, destacó Borré.

Borré anticipó una convocatoria masiva con 50 stands comerciales y más de 20 disertantes, abordando ejes transversales para la producción:

- Capacitación técnica: pasturas regenerativas, inteligencia artificial, nutrición animal y vegetal (alfalfa).

- Análisis económico: apertura el martes 29 a las 9:30 hs y acto central a las 18:30 hs con la disertación del economista Salvador Di Stéfano.

- Nutrición e impacto social: el cierre del evento estará a cargo del Dr. Abel Albino, quien disertará sobre la importancia de la nutrición infantil en el desarrollo humano.

Solidaridad y semillero productivo

La jornada tendrá un fuerte compromiso con la comunidad: la entrada será gratuita, solicitando a los asistentes una donación de leche en polvo o larga vida (o aporte económico) a beneficio del Banco de Alimentos de la provincia. Asimismo, se brindará un espacio destacado a las escuelas agrotécnicas de la región —como la Escuela “Crucero General Belgrano” de Don Cristóbal II—, a las que Borré definió como “el verdadero semillero de la producción agropecuaria”.

Al analizar la situación actual del sector lácteo provincial, el dirigente advirtió sobre el desfasaje de precios: “Hoy la situación económica es complicada. El precio al productor se ubicó en torno a los $530 por litro, cuando debería estar por encima de los $620 o $650 para acompañar la inflación en pesos. Si bien en dólares el valor se mantiene en rangos históricos ($0,33 a $0,35 USD/litro), el precio pesificado se planchó. A pesar del proceso global y nacional de cierre de tambos, los productores en desarrollo seguimos apostando a incrementar la eficiencia”, consignó el portal Campo en Acción.

El ejemplo del Establecimiento San Miguel

La historia del Establecimiento San Miguel resume más de tres décadas de esfuerzo, trabajo familiar y reinversión constante. Rubén y Nanci Tossolini, sus fundadores, repasaron los inicios de un proyecto que nació con recursos muy limitados.

“Empezamos hace más de 30 años con apenas nueve vacas. Nanci siempre fue la tambera y la de la iniciativa. Ordeñábamos a mano, bajo un techito muy precario, con piso de tierra, barro y lluvia. Con los años pasamos a una sala de estirar par y luego a la fosa de ordeñe. Jamás imaginamos llegar a este presente”, recordó Rubén.

Nanci destacó con emoción el traspaso generacional: “Nuestros tres hijos se criaron en el tambo viéndonos trabajar. Que hoy, siendo hombres, continúen con la actividad con esta nueva tecnología y nos pongan como ejemplo de superación es un orgullo y una gratitud enorme”, consignó el portal Campo en Acción.

La incorporación de la automatización estuvo liderada por Franco Tossolini, hijo de Rubén y Nanci y estudiante de Ingeniería Industrial, quien volcó su proyecto académico en el tambo familiar.

Sistema mixto y toma de decisiones

Actualmente, San Miguel opera con un sistema de ordeñe mixto (70% robótico y 30% convencional en fosa), procesando un promedio de 30 litros por vaca en el módulo automatizado.

“El robot no es solo para grandes escalas; un módulo permite gestionar entre 60 y 70 vacas. Al tener un techo físico en cantidad de animales, la tecnología te obliga a crecer en eficiencia: producir más litros con mejor conversión de alimento, cuidar la salud de la vaca y lograr estabilidad en la calidad de la leche reduciendo el error humano”, explicó Franco.

La pasión, entusiasmo y compromiso que muestra este joven productor cuando es consultado sobre cualquier punto de la actividad que realiza es realmente contagioso para quienes lo escuchan y además evidencia su grado de preparación y profesionalismo.

Pero hay otro punto que también es digno de admiración y son sus ganas de recibirse y permanecer en el campo del que mamó todo el esfuerzo realizado por sus padres y que hoy junto a ellos y sus hermanos Dario y José Carlos ponen todos los días para llevar adelante y superarse en la empresa, desarrolló el portal Campo en Acción.

Consultado sobre los sueños y desafíos que tiene para el establecimiento, Franco enumeró:

1- Incorporar cepillos masajeadores y sistemas de climatización (ventilación y riego) en pista de alimentación para mitigar el estrés térmico.

2- Sumar un segundo robot de ordeñe.

3- Mejorar el tratamiento de efluentes, la recuperación de agua y la fertilización orgánica para lograr una economía circular al 100%.

“Una de nuestras metas como empresa era convertirnos en un referente regional que incentive a otros productores y a las nuevas generaciones a seguir apostando al campo. Ver que hoy la jornada provincial se lanza en nuestra casa nos demuestra que vamos por el camino correcto”, concluyó el joven emprendedor.