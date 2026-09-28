Consultoras prevén que la inflación de septiembre será superior al 1,7% de agosto

Las principales consultoras privadas estiman que la inflación de septiembre se ubicará entre 1,7% y 2% mensual, con un escenario de relativa estabilidad respecto de agosto, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un avance del 1,7%.

Los relevamientos de las últimas semanas muestran que alimentos y bebidas continúan ejerciendo presión sobre el nivel general de precios, aunque con comportamientos diferentes según el período analizado. En este contexto, las estimaciones privadas convergen en torno a un IPC cercano al 2% para el cierre del mes.

Eco Go proyectó una inflación del 2% para septiembre, de acuerdo con su Relevamiento de Precios Minoristas correspondiente a la tercera semana del mes.

El estudio registró una variación semanal de 0,4% en alimentos y señaló que la desaceleración observada en este segmento no alcanzó para reducir su proyección mensual, publicó Bae Negocios.

Por su parte, LCG Consultora mantiene por ahora una estimación de entre 1,7% y 1,8% mensual. En tanto, Analytica calculó una inflación del 2% para septiembre, con los alimentos y bebidas entre los principales factores de presión. En algunos relevamientos, este rubro acumuló incrementos de hasta el 2,8%.

Qué espera el mercado para la inflación de septiembre

Las estimaciones privadas se encuentran en línea con las expectativas relevadas por el Banco Central. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectó una inflación mensual del 1,8% para septiembre.

Para los meses siguientes, el consenso del REM anticipó una inflación del 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre.

De esta manera, las proyecciones disponibles muestran que, pese a la persistencia de algunos focos de presión, la inflación mensual se mantendría en un rango cercano al 2% durante el último tramo del año.

El desafío para la inflación anual

El comportamiento de septiembre también resulta relevante para la trayectoria de la inflación durante el último cuatrimestre. Justina Gedikian, de Cohen, señaló que, con el IPC acumulado entre enero y agosto ya publicado, para cerrar 2026 con una inflación anual del 29%, los cuatro meses restantes deberían registrar un promedio de 1,54% mensual.

Ese ritmo requerido se encuentra por debajo de las estimaciones actuales para septiembre, que se ubican mayoritariamente entre 1,7% y 2%.

Por ahora, el escenario que surge de los relevamientos privados es el de una inflación que se mantiene por encima del 1,7% de agosto, pero todavía dentro de un rango relativamente acotado. El dato oficial de septiembre permitirá determinar cuánto de la presión registrada en alimentos y otros rubros se trasladó finalmente al índice general.