La FAA Entre Ríos propone “ampliar la mirada sobre la estructura productiva de la provincia”

“Diversidad productiva y sustentabilidad, una mirada integral de Entre Ríos”. Así sintetiza la Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos la propuesta para “ampliar la mirada sobre la estructura productiva de la provincia”.

“Cuando se habla de la producción entrerriana, muchas veces se instala una imagen simplificada vinculada principalmente a la agricultura y a algunos cultivos extensivos. Sin embargo, en el territorio provincial conviven la agricultura, la ganadería bovina, porcina y ovina, el arroz, la avicultura, la producción de huevos, la lechería, los cítricos, los arándanos, el pecán, la apicultura, la horticultura y las cadenas forestal y forestoindustrial, entre muchas otras actividades”, manifestaron desde la entidad.

Plantearon que “también existe diversidad dentro de la propia agricultura. A los principales cultivos, como trigo, lino, brassicáceas, maíz, soja, sorgo, girasol y arroz, se suman legumbres, cultivos forrajeros y otras producciones. En este sentido, los números permiten dimensionar una matriz productiva amplia: Entre Ríos cuenta con más de 2,6 millones de hectáreas sembradas y más de 4,4 millones de cabezas de ganado bovino, además de una importante participación en las cadenas avícola, citrícola y forestal”.

Agregaron que “las distintas actividades, además, están vinculadas entre sí y generan cadenas de valor que permiten transformar materias primas, generar empleo y sostener comunidades. Un ejemplo es la avicultura, que utiliza importantes volúmenes de maíz y soja producidos en la provincia para la alimentación de los animales”.

Por ejemplo, para “el Distrito III Entre Ríos de FAA, hablar de sustentabilidad no se trata solamente de cuánto produce una hectárea, sino también de cómo se produce, quiénes participan de las distintas cadenas, dónde se genera el trabajo y qué impacto tienen esas actividades en las comunidades y territorios”. “Reconocer esta diversidad no significa desconocer los desafíos ambientales que existen. Por el contrario, implica abordarlos desde una mirada integral, teniendo en cuenta las particularidades de cada región y de cada sistema productivo”.

Y manifestaron: “La producción entrerriana involucra a productores y familias, pero también a cooperativas, trabajadores, contratistas, transportistas, industrias y comunidades, por lo que la sustentabilidad también está vinculada al arraigo y al desarrollo territorial. Entre Ríos no es solamente lo que sale de una tranquera. También es lo que se transforma, lo que genera valor, lo que queda en los pueblos y lo que sostiene a las comunidades”.

Esta mirada sobre la diversidad productiva y la sustentabilidad fue uno de los ejes del tercer programa de Entre Surcos Stream de la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos, con el apoyo de Fundación Arraigar.