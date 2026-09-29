El consumo volvió a caer en agosto: los gastos que más recortaron los hogares y el freno del crédito

El consumo de las familias continúa sin mostrar una recuperación sostenida y se mantiene en niveles relativamente bajos frente a la historia reciente. La desaceleración de la inflación aporta cierto alivio sobre los ingresos, pero esa mejora convive con un menor impulso del financiamiento y con comportamientos muy diferentes según el tipo de compra. La situación se hace especialmente visible en aquellos bienes que requieren mayores desembolsos y suelen depender en mayor medida del acceso a préstamos o tarjetas.

En ese escenario, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró en agosto una caída de 1,1% interanual y una baja desestacionalizada de 0,8% frente a julio. Así, el índice volvió a terreno negativo en la comparación contra el mismo mes del año anterior, luego del crecimiento observado en julio.

El indicador elaborado por la CAC refleja mensualmente la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales. Desde fines de 2024, el consumo desestacionalizado alterna subas y bajas, pero se mantiene en niveles similares y relativamente bajos en términos de la historia reciente. En agosto, se ubicó 2,1% por debajo del máximo observado a principios de 2025.

El balance de los primeros ocho meses del año también se mantuvo en terreno negativo. El consumo acumuló una caída de 0,4% frente al mismo período del año anterior, de acuerdo con los datos de la Cámara.

Gráfico de línea sobre la evolución del Indicador de Consumo desde 2017 hasta 2027 con franjas grises y el logo institucional

Un gráfico de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios detalla la evolución del Indicador de Consumo en Argentina entre 2017 y 2026.

Qué pasó con los ingresos

Uno de los factores que incide sobre la capacidad de compra de las familias es la evolución de sus ingresos frente a los precios. La CAC estimó para agosto un ingreso nominal promedio por hogar de $3.317.000, que representó un avance real de 0,5% respecto de julio.

En paralelo, la inflación volvió a desacelerarse. En agosto, la variación mensual fue de 1,7%, frente al 2,1% registrado en julio. El incremento de precios se mantuvo alrededor del 2% mensual desde mayo, mientras que la medición interanual también retrocedió y se ubicó en 33,5% entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

La CAC destacó la importancia de la desaceleración de los precios para los ingresos reales de los hogares. Si bien el ingreso disponible retrocedió en términos interanuales durante los últimos meses, la entidad señaló que la comparación se realiza contra meses de 2025 en los que ya ocurrió una recuperación de los niveles luego del fuerte descenso de 2024.

Un gráfico de la Cámara Argentina de Comercio compara las variaciones interanuales del consumo y la economía en Argentina entre 2018 y 2027.

Según el informe, la continuidad de la reducción de la inflación puede resultar clave para volver a impulsar el crecimiento del ingreso de las familias y, en consecuencia, su capacidad de compra durante los próximos meses.

Consumo y actividad económica, con distinta evolución

El informe también puso el foco en la relación entre el consumo y el nivel de actividad. Ambas variables suelen moverse en la misma dirección, pero durante los últimos meses aparecieron diferencias.

En 2024, el Indicador de Consumo compartió signo negativo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) durante todo el período. En 2025 predominó la misma relación, en ese caso con variaciones positivas, aunque aparecieron algunas excepciones. Ambos indicadores recuperaron niveles respecto de 2024, pero lo hicieron a distintas velocidades.

Para 2026, el último dato del EMAE contemplado por la CAC corresponde a junio. Ese mes volvió a aparecer una divergencia: la actividad económica avanzó 2,7% interanual, mientras que el consumo de los hogares retrocedió 1,2%.

La Cámara atribuyó este desacople a la heterogeneidad en el desempeño de los distintos sectores de actividad durante la recuperación, un factor que permite entender por qué la evolución de la economía y la de las compras de las familias no coincidieron en algunos de los meses recientes.

Los rubros que más cayeron

El resultado general de agosto escondió diferencias importantes entre los distintos componentes del índice. Algunos consiguieron crecer en términos interanuales, mientras otros registraron retrocesos significativos.

La mayor caída entre los rubros analizados correspondió a transporte y vehículos, que retrocedió 11,4% interanual y restó 1,5 puntos porcentuales al índice general.

Dentro de ese segmento tuvo un peso importante el comportamiento del mercado automotor. El patentamiento de automóviles registró una contracción interanual de 18,6%, dinámica que volvió a explicar buena parte del resultado del rubro.

Otro de los retrocesos importantes se produjo en recreación y cultura, que mostró una caída de 8,2% interanual y tuvo una incidencia negativa de 0,7 puntos porcentuales sobre el índice. El segmento volvió a caer después de un crecimiento interanual previo y mostró un comportamiento irregular durante 2026.

No todos los componentes tuvieron números negativos. Indumentaria y calzado creció un 4,9% interanual y aportó 0,3 puntos porcentuales positivos al indicador general.

Sin embargo, la CAC aclaró que esa variación estuvo influida por la base de comparación: en agosto de 2025, el nivel de la serie se ubicó 1,4% por debajo del registrado en el mismo mes de 2024.

También avanzó vivienda, alquileres y servicios públicos, con un crecimiento estimado de 4,8% interanual. El rubro aportó 0,9 puntos porcentuales positivos y compensó parcialmente el retroceso de otros componentes del índice. Según el informe, el aumento de la demanda eléctrica explicó buena parte de esa evolución.

El resto de los rubros considerados en el indicador cayó en conjunto 0,2% interanual y restó 0,1 puntos porcentuales al resultado general.

La comparación de largo plazo muestra otro dato sobre el nivel de esas compras: el consumo correspondiente al resto de los rubros se encuentra apenas por encima del registrado en agosto de 2019, mes que el informe tomó como referencia previa a la pandemia.

El freno del financiamiento

Además de los ingresos y los precios, el acceso al financiamiento aparece como otra de las variables que condicionan las decisiones de compra. La CAC señaló que el crédito a los hogares continúa en una tendencia declinante, aunque moderó su caída, y remarcó que esa dinámica pone un límite al consumo de bienes durables.

El cambio resulta más claro al comparar el comportamiento reciente con el de los dos años anteriores. En términos reales, el crédito creció significativamente entre 2024 y 2025. Durante ese período avanzaron las tarjetas de crédito y los préstamos personales, prendarios e hipotecarios.

En 2026, el comportamiento fue diferente. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios entraron en un retroceso leve pero constante y encadenaron varios meses de caída luego del estancamiento registrado hacia fines de 2025. El crédito hipotecario, en cambio, continuó con una trayectoria ascendente, aunque lo hizo de forma más atenuada.

La evolución del financiamiento tiene una relación directa con las compras que requieren desembolsos mayores. La CAC señaló que, por el vínculo entre préstamos y adquisición de bienes durables, ambas series tienden a mostrar comportamientos similares.

En lo que va del año, tanto el patentamiento de automóviles como el consumo de electrodomésticos exhibieron una contracción. Las escrituras de inmuebles presentaron un escenario diferente: no crecieron durante los últimos meses, pero tampoco perdieron los elevados niveles alcanzados durante los dos años anteriores, en línea con la evolución del crédito hipotecario.

Qué pasó con el consumo masivo

El informe de la CAC también incluyó información sobre los bienes de consumo masivo o FMCG, denominación que comprende los productos de alta rotación y vida útil muy corta.

En este caso, el último dato disponible corresponde a julio. Durante ese mes, el consumo de estos productos registró una caída de 2,6% frente al mismo período de 2025.

La comparación mensual mostró, sin embargo, un movimiento en sentido contrario. En términos desestacionalizados, el indicador aumentó 4,2% respecto de junio, y continuó así con la dinámica oscilante que mostró a lo largo del año.