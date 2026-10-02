Aumentó el pasaje del transporte de colectivos entre Paraná y Santa Fe

La empresa de colectivos Etacer, que realiza el viaje para unir las ciudades de Paraná y Santa Fe, informó en las últimas horas un aumento del pasaje en todos sus servicios.

Según comunicó la firma, el boleto directo entre ambas capitales pasó a costar $3.150,90, de acuerdo con la información difundida por la firma. En tanto, para el servicio con recorrido, la tarifa quedó establecida en $3.553,30.

La actualización comenzó a regir este 1º de octubre de 2026 y comprende los servicios que presta Etacer en la conexión interprovincial.

Fuente: Ahora.com