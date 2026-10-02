Economía

Aumentó el pasaje del transporte de colectivos entre Paraná y Santa Fe

02 de Octubre de 2026 - 09:05

La empresa de colectivos Etacer, que realiza el viaje para unir las ciudades de Paraná y Santa Fe, informó en las últimas horas un aumento del pasaje en todos sus servicios.

Según comunicó la firma, el boleto directo entre ambas capitales pasó a costar $3.150,90, de acuerdo con la información difundida por la firma. En tanto, para el servicio con recorrido, la tarifa quedó establecida en $3.553,30.

La actualización comenzó a regir este 1º de octubre de 2026 y comprende los servicios que presta Etacer en la conexión interprovincial.

Fuente: Ahora.com

Mas Noticias

Edición Impresa

¿Quieres seguir toda la actualidad? Añade analisisdigital.com.ar como fuente preferida en Google y no te pierdas nada.
Cargando...

Edición Impresa

¿Quieres seguir toda la actualidad? Añade analisisdigital.com.ar como fuente preferida en Google y no te pierdas nada.

Narcotráfico en Entre Ríos