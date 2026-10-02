El 10% de los hogares con mayores ingresos arranca en $3.900.000 por mes

Los informes oficiales sobre desigualdad de ingresos exhiben realidades muy diferentes entre los hogares argentinos. Una forma de ordenar esa diversidad es alinear a todas las familias de menor a mayor ingreso y dividirlas en diez grupos del mismo tamaño, los llamados “deciles”. La pregunta inevitable que surge al analizar los números, es cuánto hay que ganar para llegar al último de esos grupos, es decir el que representa a la población de mayores ingresos.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes al segundo trimestre de 2026, una familia necesita un ingreso total mensual superior a $3.900.000 para pertenecer al 10% de hogares con mayores ingresos. El dato surge de la distribución de hogares según escala de ingreso total familiar, elaborada a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en los 31 aglomerados urbanos que releva el organismo.

En detalle, el décimo decil abarca a las familias cuyos ingresos mensuales van desde $3.900.000 hasta $75.000.000. Reúne a 1.017.000 hogares, el 10% del total, y en ellos viven 3.491.000 personas, que representan el 11,6% de la población cubierta por la encuesta. El ingreso medio de este grupo es de $6.057.098 por hogar.

Dentro del segmento hay diferencias importantes. El decil incluye tanto a familias que apenas superan el umbral de ingreso como a otras con ingresos que lo multiplican, algo que se advierte en que el promedio del grupo excede en más de $2,1 millones al piso de entrada.

Cómo se ubican el resto de los deciles

Inmediatamente por debajo se encuentra el noveno decil, integrado por hogares con ingresos entre $2.939.000 y $3.900.000. Le sigue el octavo, que va de $2.300.000 a $2.939.000, con un promedio de 2.582.317 pesos.

En la parte baja de la escala, el tercer decil abarca de $820.000 a $1.035.806 (promedio de $936.647) y el segundo, de $578.000 a $820.000 (promedio de $717.895 por hogar). En el primer decil, que agrupa al 10% de los hogares con menores ingresos, las familias perciben entre $5.000 y $578.000 por mes, con un promedio de 383.378 pesos. Para el conjunto de los hogares con ingresos, el promedio fue de $2.037.784, un valor que cae dentro del rango del séptimo decil.

Cuánto del ingreso total concentra cada grupo

La suma de los ingresos de todos los hogares fue de $20.763.699 millones en el trimestre, lo que implicó un aumento nominal de 29,3% frente al mismo período de 2025. De ese total, el décimo decil concentra $6.163.091 millones, es decir, el 29,7 por ciento. En otras palabras, el 10% más rico de la población percibe casi $30 de cada $100 que se reparten en el total de las familias.

En el otro extremo, el primer decil recibe $390.814 millones, apenas el 1,9% del total, aunque allí vive el 6,9% de la población, con 2.080.000 personas. La comparación muestra que el decil más alto, con una proporción de hogares igual (10%), reúne una porción del ingreso mucho mayor, y que su población (11,6%) también pesa más que la del primer decil.

De dónde provienen los ingresos

El informe de Indec también discrimina el origen del dinero que ingresa a los hogares. En el total, el 78,1% proviene de fuentes laborales y el 21,9% restante de ingresos no laborales, como jubilaciones, pensiones, subsidios o ayudas de otros hogares.

El peso de cada fuente varía según el nivel de ingreso. En el décimo decil, los ingresos laborales representan el 86,6% y los no laborales, el 13,4 por ciento. En el primer decil la relación se invierte: los ingresos laborales explican el 32,7% y los no laborales, el 67,3 por ciento.

Las familias también difieren en su composición. Los hogares del décimo decil tienen en promedio 3,4 integrantes, frente a 2,0 en el primer decil, y el promedio general es de 2,9. En cuanto a la relación de dependencia, en el decil más alto hay 64 personas no ocupadas por cada 100 ocupadas y 47 personas sin ingresos por cada 100 que sí los perciben. En el primer decil, esos valores son de 291 y 79, respectivamente.

En lo que respecta a la desigualdad, el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar fue de 0,428 en el segundo trimestre de 2026, frente a 0,424 en el mismo período del año anterior, lo que implica un aumento de 0,004 puntos. Este indicador toma valores entre 0, que representa la igualdad absoluta, y 1, el caso en el que una sola persona se queda con todo el ingreso, lo que significa que, en esta oportunidad, creció levemente la desigualdad. La brecha entre la mediana del decil más alto y la del más bajo fue de 13 veces, igual que un año atrás.