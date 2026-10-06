El mercado recibió con estabilidad el resultado electoral de Brasil

El dólar mayorista llega al martes con una señal de estabilidad, después de cerrar la primera rueda de octubre sin cambios en $1.520. La cotización quedó así sin modificaciones respecto del viernes, en una jornada marcada por la reacción de los mercados a las elecciones de Brasil, donde Flávio Bolsonaro quedó primero en la primera vuelta y pasó al balotaje con Luiz Inácio Lula da Silva.

El resultado electoral tuvo una fuerte repercusión sobre los activos brasileños y también mejoró el clima financiero en Argentina. Sin embargo, el mercado cambiario local mostró una reacción mucho más moderada: el dólar mayorista permaneció clavado en $1.520, mientras que el volumen operado cayó hasta USD 412,6 millones, desde los USD 718,4 millones del viernes.

Para este martes, las primeras referencias mantienen esa fotografía. El dólar oficial abrió en el Banco Nación a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, mientras que el blue se consigue en las casas de cambio informales a $1.525/$1.545. El MEP rondaba los $1.536 y el contado con liquidación los $1.605.

El efecto Brasil llegó a los mercados argentinos

La estabilidad cambiaria se dio en paralelo con un fuerte movimiento en los mercados de Brasil. El real se apreció alrededor de 4,2% frente al dólar, mientras que el índice Bovespa registró una suba cercana al 8%, en una reacción que los inversores asociaron con el resultado de la primera vuelta electoral, publicó BaeNegocios.

La mejora también alcanzó a los activos argentinos. El riesgo país perforó los 600 puntos y llegó a 599 unidades durante la rueda, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron fuertes avances. El S&P Merval también terminó con una suba, en línea con el mejor clima regional.

El vínculo entre ambos mercados es relevante porque Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y el real tiene un peso significativo en la medición del tipo de cambio real multilateral. Una apreciación de la moneda brasileña mejora, en principio, la competitividad de los productos argentinos frente a los brasileños.

Además, el resultado electoral puede modificar las expectativas de los inversores sobre la política económica del principal socio comercial argentino. El balotaje está previsto para el 25 de octubre, por lo que el mercado todavía tendrá varias semanas para incorporar nuevos datos y declaraciones de los candidatos.

El dólar quedó cada vez más lejos del techo de la banda

Otro dato que ayuda a explicar la calma cambiaria es la distancia entre el precio mayorista y el límite superior del esquema de bandas.

El BCRA llevó este lunes el techo de la banda a $1.924,62. Con el mayorista en $1.520, la distancia llegó a $404,62, equivalente al 26,6%. Se trata de la mayor brecha respecto del límite superior en unos 17 meses.

Esto significa que, por ahora, el tipo de cambio opera con un amplio margen respecto del nivel a partir del cual el régimen cambiario habilitaría una intervención automática del Banco Central.

Qué espera el mercado para este martes

La expectativa para la rueda de hoy apunta a una continuidad de la estabilidad cambiaria, al menos en el arranque. Las primeras cotizaciones no muestran movimientos bruscos y el mayorista aparece nuevamente en torno de los $1.520.

El foco estará puesto en si el resultado brasileño continúa favoreciendo al real y a los activos de la región, y en qué medida ese mejor clima financiero se traslada a los bonos, acciones y al riesgo argentino.

Para el dólar local, en cambio, la clave seguirá estando en la dinámica propia del mercado argentino: el nivel de oferta de divisas, la demanda de cobertura y la intervención del BCRA. Por ahora, el primer dato después de las elecciones brasileñas fue de estabilidad, con el mayorista en $1.520 y sin señales de un salto cambiario.