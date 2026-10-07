Subieron los precios del combustible en las estaciones de servicios Shell de Paraná

Los combustibles en Paraná volvieron a registrar cambios en estaciones de servicio Shell, según pudo constatar Elonce este miércoles. La nueva actualización alcanzó exclusivamente a las variantes de gasoil, mientras que los precios de las naftas se mantuvieron sin modificaciones respecto del relevamiento realizado el 22 de septiembre.

De acuerdo con los valores exhibidos en los surtidores, la nafta Súper continuó a $2.281 por litro, mientras que la V-Power Nafta permaneció en $2.523.

En cambio, Evolux pasó de $2.477 a $2.499 por litro, lo que significó un incremento de $22, equivalente a aproximadamente un 0,9%. Por su parte, V-Power Diésel aumentó de $2.729 a $2.764, es decir, $35 más por litro y una suba cercana al 1,3%, publicó El Once.

Cuánto cuestan ahora los combustibles Shell

Con esta nueva actualización, los valores relevados este miércoles quedaron de la siguiente manera: Súper, $2.281; V-Power Nafta, $2.523; Evolux, $2.499; y V-Power Diésel, $2.764 por litro.

La modificación mostró así un comportamiento diferente al registrado durante la actualización del 22 de septiembre. En aquella oportunidad habían aumentado los cuatro productos, con incrementos de alrededor del 2,5% para las naftas y cercanos al 5% para los combustibles diésel.

Esta vez, en cambio, las dos naftas conservaron sus precios y solamente se observaron aumentos en las alternativas de gasoil.

Cómo cambiaron los precios desde septiembre

Al comparar los valores actuales con los registrados a comienzos de septiembre, Evolux mostró una de las variaciones más importantes. El 4 de septiembre se comercializaba a $2.359, luego aumentó a $2.477 y ahora alcanzó los $2.499. De esta manera, acumuló una suba de $140 por litro, equivalente a aproximadamente un 5,9%.

El V-Power Diésel, por su parte, costaba $2.599 el 4 de septiembre, posteriormente pasó a $2.729 y con la última modificación llegó a $2.764. La diferencia acumulada fue de $165 por litro, alrededor de un 6,3%.

En cuanto a las naftas, la Súper permaneció en $2.281 y la V-Power en $2.523, los mismos valores establecidos durante la modificación del 22 de septiembre.