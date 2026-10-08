El EPRE aprobó el nuevo cuadro tarifario de la electricidad para noviembre en Entre Ríos

El EPRE actualizó las tarifas eléctricas de noviembre, pero manteniendo determinados subsidios y limitando el aumento de uno de los componentes de la tarifa.

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó el nuevo cuadro tarifario que regirá durante noviembre de 2026 para los usuarios del servicio eléctrico de Entre Ríos. La resolución incorpora los nuevos costos de la energía, el transporte y otros componentes del sistema, al tiempo que mantiene medidas destinadas a moderar el impacto de las actualizaciones tarifarias y preservar determinados subsidios.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la actualización del “Valor Agregado de Distribución (VAD)”, que representa el componente destinado a cubrir los costos de las empresas distribuidoras por prestar el servicio. Para noviembre, el aumento de este componente queda limitado al 2,8%, porcentaje que corresponde a la variación mensual del último índice salarial general publicado por el INDEC que estaba disponible al momento de dictarse la resolución.

La medida busca aplicar un criterio de actualización gradual. Es decir, aunque los costos del sistema eléctrico hayan variado, el incremento del componente de distribución no puede superar el límite establecido por la Secretaría de Energía de Entre Ríos. El objetivo declarado es evitar que la actualización se traslade de manera abrupta a las facturas de los usuarios.

Subsidios para hogares de menores ingresos

La resolución -a la que accedió ANÁLISIS- también contempla la continuidad de los subsidios destinados a determinados usuarios residenciales de menores ingresos. Para noviembre, el esquema nacional establece un “bloque de consumo subsidiado de hasta 150 kWh mensuales”.

Esto significa que el subsidio no se aplica necesariamente sobre todo el consumo del hogar: existe un volumen determinado de electricidad considerado como consumo base. El beneficio y el precio final de la factura dependerán, entre otros factores, de la categoría del usuario y de la cantidad de energía consumida.

En Entre Ríos también continúa el subsidio tarifario provincial destinado a usuarios residenciales urbanos y rurales de menores ingresos que reúnen las condiciones previstas por la normativa. Las distribuidoras deberán identificar expresamente en las facturas a los usuarios alcanzados mediante la leyenda “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.

También alcanza a clubes y entidades sin fines de lucro

Otro aspecto contemplado por la resolución es la situación de las “entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro” que encuadren en las categorías establecidas por la legislación nacional.

De acuerdo a la normativa -a la que accedió ANÁLISIS- para estos usuarios se mantienen las bonificaciones previstas por el régimen nacional de subsidios, aplicables sobre la totalidad del volumen de energía consumido, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

¿Por qué se modifica la tarifa?

La tarifa eléctrica está compuesta por distintos elementos. Una parte corresponde al costo de la energía que se compra en el Mercado Eléctrico Mayorista, otra al transporte y otra a la distribución. A esto se suman distintos cargos, impuestos y mecanismos de subsidio.

El nuevo cuadro tarifario aprobado por el EPRE incorpora los valores nacionales establecidos para la energía, la potencia y el transporte. También contempla otros costos específicos, entre ellos el canon correspondiente a la construcción de la Estación Transformadora “Gran Paraná”.

La resolución aclara, además, que estos valores podrían volver a modificarse si la Secretaría de Energía de la Nación dispone nuevos cambios en los precios mayoristas de la energía, la potencia o el transporte. En ese caso, las distribuidoras podrán solicitar al EPRE la aprobación de un nuevo cuadro tarifario.

Qué significa para los usuarios

En términos sencillos, la resolución “actualiza las tarifas eléctricas que se aplicarán en noviembre”, pero no establece un aumento uniforme para todos los usuarios. El impacto concreto en cada factura dependerá de la categoría tarifaria, el nivel de consumo, los subsidios que correspondan y los distintos componentes que integran la tarifa.

Por eso, para conocer cuánto pagará efectivamente cada usuario en noviembre, no alcanza con mirar el porcentaje de actualización del VAD: será necesario observar el cuadro tarifario completo y la situación particular de cada suministro.

La Resolución EPRE Nº 166/26 fue dictada el 6 de octubre de 2026 y dispone la aplicación del nuevo cuadro tarifario durante noviembre, bajo las condiciones establecidas por el organismo regulador.

La resolución publicada en el Boletín Oficial