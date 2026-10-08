El presidente de CAME llevó al papa León XIV “la voz” de las pymes argentinas

En el marco de la audiencia general presidida por el papa León XIV, en el Vaticano, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, le entregó al Sumo Pontífice un documento institucional que explicita la coyuntura actual de las pymes argentinas.

A través del escrito, CAME remarcó que, hasta el momento, el Gobierno nacional consiguió “estabilidad, previsibilidad, baja de la inflación y mayor apertura para que las pymes puedan alcanzar nuevos mercados”. A su vez, señaló que “falta dinamismo del consumo interno, reducción de la alta presión impositiva en todos los niveles de gobierno (nacional, provinciales y municipales), financiamiento productivo y menos costos operativos”.

De esta manera, la entidad pyme “no se limitó a plantear el escenario, sino que también propuso impulsar una mesa plural y federal con cinco compromisos dirigidos a transformar la estabilidad actual en inversión, producción y empleo formal2.

En concreto, CAME planteó “avanzar en la formalización laboral, con simplificación y coordinación de obligaciones que amplíen la base de empresas y trabajadores registrados. En la capacitación, con articulación de empresas, sindicatos, universidades e Iglesia en programas que fomenten nuevas habilidades. En el financiamiento, con orientación de instrumentos hacia la inversión productiva, la innovación y las primeras exportaciones. En el desarrollo territorial, con prioridad para las cadenas regionales y la infraestructura para agregar valor en origen. Y en el diálogo social, con la institucionalización de conversaciones periódicas basadas en datos y en la búsqueda del bien común”.

Al término de la audiencia papal, el presidente de CAME destacó el valor del mensaje social de la Iglesia. “Las pymes somos la voz federal de la producción nacional. No pedimos privilegios: necesitamos reglas claras, acceso razonable al financiamiento y condiciones que nos permitan competir en igualdad de condiciones”, dijo Diab. Por otra parte, expresó la adhesión de la entidad pyme a la encíclica papal Magnífica Humanitas.

CAME reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones empresarias de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Con este gesto, busca dar continuidad al diálogo con la Iglesia argentina y con los distintos niveles del Estado, y promover políticas públicas que favorezcan a las pymes, principal sostén del empleo registrado en el país.