Roberto Frigo: “Los pequeños y medianos productores difícilmente podrían sostenerse sin las cooperativas”

El presidente de Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (CAFER), Roberto Frigo, señaló que el 22 de octubre la entidad realizará su asamblea. Dijo que el apoyo de las cooperativas es clave para los pequeños y medianos productores, con una línea de financiamiento, en un contexto difícil, que les permite seguir en el surco.

El titular de CAFER contó que la entidad “cerró su balance con buenos resultados y prepara la asamblea a realizarse el 22 de octubre, aunque la inflación y la incertidumbre política siguen condicionando las decisiones de inversión”.

Remarcó que, en Argentina, los ciclos electorales frecuentes “hacen que productores y empresas esperen para actuar; además, episodios como la rápida liquidación tras la baja de retenciones muestran que algunos actores anticipan mejor las medidas”.

El cooperativista y productor sostuvo que “los pequeños y medianos productores difícilmente podrían sostenerse sin las cooperativas, que les ofrecen financiamiento en un contexto de costos de producción e insumos muy elevados”.

Comentó que “el impuesto a las ganancias está momentáneamente en suspenso y la ley de semillas continúa sin resolverse por intereses contrapuestos, más allá de las reuniones que se han efectuado”. Sobre este tema, indicó que “alcanzar acuerdos permitiría mejorar el acceso a tecnología, aunque la falta de esa ley no impide por sí sola usar tecnología de punta”.

En relación con la Cooperativa Ganadera Agrícola Gobernador León Sola Ltda., que preside, contó que “avanza con inversiones para mejorar el servicio: remodela silos para agilizar la descarga y sumó un camión para llevar fertilizantes a los campos. Más adelante, evalúa instalar una extrusora y producir alimentos balanceados, aprovechando la buena situación ganadera. El objetivo es reducir desperdicios, agregar valor y mejorar el engorde y la genética”.

Sobre el viaje y la experiencia en Australia y Nueva Zelanda, destacó que ambas naciones “tienen sistemas más estables, infraestructura rural amplia y conectividad, condiciones que favorecen la permanencia de jóvenes en el campo. Allí los productores no reciben subsidios, pero tampoco enfrentan retenciones como las argentinas”.