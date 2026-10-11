Presupuesto 2027: el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, será quien presente la propuesta en Diputados

Pulseada crítica. El recinto de la Cámara Baja será una arena crucial de disputa en octubre, especialmente por el Presupuesto 2027 y el rechazo al DNU 70.

La Libertad Avanza iniciará el debate del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados con la presentación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El oficialismo busca emitir dictamen antes del 7 de noviembre, previo a la llegada del papa León XIV al país, y llevarlo al recinto el 17 para evitar extender el período de sesiones ordinarias.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, convocó a la reunión para este martes 13 de octubre a las 12. El proyecto servirá además como eje de negociación con los gobernadores en el marco de la estrategia gubernamental para suspender o eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), consignó el portal Perfil.

La agenda parlamentaria del miércoles también incluirá la discusión sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En dicho texto, los libertarios prometieron a sus aliados restituir límites a la venta de tierras a extranjeros, según la Ley de Tierras, e impulsar en paralelo el proyecto de Ley Malvinas de Defensa de la Soberanía Nacional.

El inicio formal del debate se realizará en una semana cargada y con varios frentes abiertos en Diputados, dado que para la misma semana está convocada la sesión opositora para intentar rechazar el DNU 70 del presidente Javier Milei, aprobar la extensión de la Emergencia en Discapacidad y debatir una ley para el sobreendeudamiento familiar.

Más allá de las intenciones de la oposición, el oficialismo confía en neutralizar el quórum y convocó a otra sesión para el miércoles 21 con el objetivo de debatir los temas mencionados.

Carlos Guberman es secretario de Hacienda.

Según la costumbre, el ministro de Economía es quien presenta el Presupuesto ante Diputados. No obstante, Luis Caputo nunca lo hizo. En este Gobierno, en su primer año de gestión Milei organizó un atípico evento para presentarlo por sí mismo en el Congreso, mientras que para el segundo protagonizó una cadena nacional.

Este año la presentación del Presupuesto 2027 será realizada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien será el encargado de defender el texto en la comisión. El funcionario ya se reunió el pasado miércoles con el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, y sus pares de bancadas aliadas, publicó el portal Perfil.

Tanteando los reclamos de los aliados antes del inicio formal del debate, dichos legisladores reclamaron fondos para obras públicas viales y deudas previsionales de ANSES. Ante estos planteos, Guberman expuso las partidas asignadas para cubrir la iniciativa de Discapacidad impulsada por el Gobierno, lo que se impuso como “superador” frente a la extensión de la emergencia en comisiones.

El financiamiento de las universidades públicas constituirá otro foco de conflicto durante la discusión presupuestaria. En ese contexto, agrupaciones del sector convocaron para el jueves 15 a la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso para exigir mejoras salariales, la aplicación efectiva e inmediata de la Ley, la actualización de becas y la defensa del sistema científico nacional.

Las proyecciones oficiales para 2027 contemplan un crecimiento económico del 4%, una inflación del 18% anual y un dólar a $1.847. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los ingresos crecerán un 3,5% real mientras los subsidios energéticos caerán un 25,2%.