Fin de semana largo: según CAME, viajaron más turistas que en 2025, pero cayó el impacto económico

El fin de semana largo del 12 de octubre movilizó a 1.490.400 turistas en Argentina y generó un impacto económico directo de $313.610 millones, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque viajaron más personas que en 2025, las estadías fueron más cortas y el gasto total registró una caída real.

La cantidad de viajeros aumentó 3,5% interanual, mientras que la estadía promedio pasó de dos a 1,8 días, lo que representó una reducción del 10%. Esta tendencia reflejó una mayor preferencia por escapadas breves y destinos cercanos.

El gasto promedio diario por turista fue de $116.900, con un incremento real del 5% frente al año anterior. Sin embargo, el impacto económico total disminuyó 2,2% en términos reales, principalmente por la menor duración de los viajes.

Entre Ríos comenzó el fin de semana con un 75% de reservas

En Entre Ríos, el fin de semana largo comenzó con un 75% de reservas en alojamientos turísticos, según datos del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER) y publicados en el informe de CAME.

El organismo estimó un gasto promedio diario de $105.000 por persona y una estadía media de 2,3 noches. Las expectativas estuvieron condicionadas por las lluvias y la creciente del río Uruguay, que afectó algunas actividades en espacios ribereños.

Entre los principales destinos turísticos de la provincia se destacaron Colón, Federación, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Paraná y Villa Elisa, con propuestas vinculadas al termalismo, la naturaleza, la gastronomía y el patrimonio histórico.

La oferta se distribuyó entre las diez microrregiones entrerrianas, con actividades destinadas tanto a visitantes de otras provincias como a quienes realizaron viajes de cercanía.

Fiestas populares y gastronomía impulsaron el turismo entrerriano

La agenda de acontecimientos tuvo un papel importante en el movimiento turístico de Entre Ríos.

En Gualeguaychú se realizó la 67ª Fiesta Nacional del Desfile de Carrozas Estudiantiles, mientras que Hernandarias celebró su tradicional Desfile de Carrozas y Villaguay fue sede de la Fiesta Provincial del Estudiante Secundario.

En Concordia se desarrolló la segunda Feria Provincial del Libro y Federación recibió visitantes con el Festival de la Milanesa.

La gastronomía regional también formó parte de las propuestas del fin de semana, con la Fiesta Provincial Semi-Variada del Bagre Gualeyo, en Gualeguay; la Fiesta del Costillar a la Estaca, en Tabossi; y la Fiesta de la Pizza a la Parrilla, en Colonia Las Garzas.

A estas actividades se sumaron celebraciones en Aldea María Luisa y Maciá, además de propuestas vinculadas con la producción vitivinícola en Arroyo Barú.

Entre los atractivos naturales se destacaron el Parque Nacional El Palmar, los paisajes del Delta del Paraná, los circuitos de humedales y los espacios recreativos junto a los ríos Paraná y Uruguay.

El clima condicionó el movimiento turístico

El informe de CAME señaló que las condiciones meteorológicas influyeron en la actividad turística durante el fin de semana largo.

Las lluvias, la humedad y las temperaturas frescas afectaron especialmente al centro y este del país, mientras que en el noreste se registraron condiciones de mayor inestabilidad.

En las regiones cordilleranas y patagónicas predominaron las bajas temperaturas y la nubosidad.

Estas condiciones incidieron principalmente en las decisiones de último momento, los desplazamientos de corta distancia y las actividades al aire libre.

No obstante, el impacto fue diferente según cada destino, especialmente en aquellas localidades que contaron con festivales, espectáculos y propuestas culturales.

Los destinos con mayor movimiento turístico

Entre los destinos con resultados destacados se encontraron localidades de Tucumán, Córdoba, Catamarca y Santa Fe. En la Patagonia sobresalieron Bariloche y Puerto Madryn, con niveles de ocupación cercanos al 80%. En contraste, Posadas y algunas regiones del Chaco registraron un movimiento más limitado.

Las fiestas populares fueron uno de los principales factores de atracción. Entre los acontecimientos destacados figuraron la Fiesta Nacional de la Cerveza, en Villa General Belgrano; Bariloche a la Carta, en Río Negro; el Harlem Festival, en Santa Fe; y la Fiesta Nacional del Caballo, en Tucumán.

El Harlem Festival se desarrolló el 10 y 11 de octubre en la Estación Belgrano, con presentaciones de Babasónicos, Cazzu, Cuarteto de Nos, La Vela Puerca y Las Pelotas.

Cuánto costó viajar durante el fin de semana largo

Un relevamiento del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) indicó que una familia de cuatro integrantes necesitó, en promedio, $1.072.600 para cubrir transporte en micro y alojamiento.

El monto representó el 53% de un salario formal promedio y fue 4,2% superior en términos reales al registrado un año antes.

El cálculo no contempló comidas, excursiones ni otros consumos realizados durante la estadía.

Entre los destinos más costosos aparecieron Bariloche y San Martín de los Andes, mientras que Colón, Mar del Plata y San Antonio de Areco figuraron entre las alternativas más económicas del relevamiento.

Por otra parte, Booking.com informó que el 56,1% de las búsquedas de alojamiento correspondió a viajes en pareja, el 35,9% a familias y grupos, y el 8% a personas que viajaban solas.

Despegar señaló que cerca del 70% de sus operaciones se realizaron mediante tarjetas de crédito.

Aumentó el movimiento aéreo

El transporte aéreo también registró un crecimiento durante el fin de semana largo.

Aerolíneas Argentinas contabilizó 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre, con un incremento interanual del 16% en los vuelos de cabotaje.

La ocupación en esas rutas alcanzó el 88%, según los datos difundidos. Entre los destinos más elegidos se encontraron Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia.

El movimiento aéreo acompañó una tendencia general marcada por las escapadas breves, las reservas de último momento y un consumo más selectivo.

El turismo acumuló un impacto de $3,4 billones en 2026

Según CAME, durante los ocho fines de semana largos registrados en lo que va de 2026 viajaron 12.939.094 turistas por distintos destinos del país.

La estadía promedio acumulada fue de 2,37 días y el gasto diario medio alcanzó los $111.282 por persona. En conjunto, estos movimientos generaron un impacto económico de $3,4 billones.

El balance del feriado del 12 de octubre mostró que, pese al aumento de turistas, la reducción de las estadías limitó los ingresos del sector.

En Entre Ríos, las fiestas populares, los complejos termales y los atractivos naturales sostuvieron la oferta turística, aunque la creciente del río Uruguay y las condiciones meteorológicas condicionaron algunas actividades.