Fuerte demanda de ayuda económica: Sidecreer ya refinanció más de 3.100 millones de pesos

A dos semanas de su presentación, el programa puesto en marcha por el Gobierno de Entre Ríos a través de Sidecreer comienza a mostrar sus primeros resultados. Las distintas herramientas diseñadas para ordenar el endeudamiento, mejorar las condiciones de financiamiento y proteger los ingresos de trabajadores y jubilados ya alcanzaron a más de 2.300 personas.

La iniciativa fue presentada el 24 de septiembre por el gobernador Rogelio Frigerio, quien planteó la necesidad de que el Estado intervenga para evitar que el endeudamiento termine afectando de manera excesiva los ingresos de las familias.

El refinanciamiento superó el cupo previsto

Uno de los principales componentes del programa es la línea de refinanciamiento de deudas de Sidecreer, creada para brindar una alternativa de desendeudamiento y reordenamiento financiero a empleados públicos y jubilados.

La herramienta ya fue utilizada por 1.378 personas, que accedieron a refinanciaciones por un total de 3.140 millones de pesos. La demanda superó ampliamente el cupo inicial de $2.000 millones previsto para esta línea, que ya se encuentra completamente utilizado, con $3.140 millones refinanciados.

El programa permite refinanciar saldos de la tarjeta Sidecreer en hasta 48 meses, con una tasa del 35% y un tope de hasta cinco millones de pesos por usuario.

El nivel de demanda registrado refleja la necesidad de contar con instrumentos que permitan reorganizar las obligaciones financieras y reducir el peso que tienen los descuentos sobre los haberes, consignó la información oficial de la Secretaría de Comunicación del gobierno entrerriano.

Más de 900 personas solicitaron adelantos de haberes

La otra herramienta que registra una importante demanda es la línea de adelanto de haberes, que cuenta con un cupo total de 2.000 millones de pesos.

Hasta el momento, 942 personas solicitaron adelantos por un total de $624.725.830, lo que representa el 31,24% del cupo previsto para esta línea.

A diferencia del refinanciamiento, todavía queda cupo disponible para acceder a esta línea, que ofrece una tasa nominal anual del 45%, con un plazo de devolución de hasta 12 meses.

Uno de los principales atributos de esta herramienta es que se trata de un adelanto de libre disponibilidad, por lo que los fondos pueden ser utilizados por cada beneficiario de acuerdo con sus necesidades, incluso para cancelar otras deudas y reemplazar financiamientos más costosos.

El trámite puede realizarse de manera 100% online a través de la aplicación de Sidecreer, lo que facilita el acceso al beneficio sin necesidad de realizar gestiones presenciales.