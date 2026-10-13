Frigerio y el titular del CFI recorrieron una empresa exportadora de arándanos en Colonia Ayuí

El gobernador Rogelio Frigerio visitó Integrity Argentina SA junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, para conocer su actividad y los proyectos de inversión destinados a fortalecer la producción y las exportaciones.

La firma tiene en gestión dos líneas de financiamiento del CFI para incorporar energía solar y ampliar su producción, además de un crédito destinado a prefinanciar exportaciones de arándanos a Países Bajos.

Durante la recorrida, las autoridades conocieron el funcionamiento de la empresa, que produce arándanos, cítricos dulces y frambuesas, y cuenta en Entre Ríos con una planta de empaque para el acondicionamiento, la conservación y el control sanitario de fruta fresca destinada a mercados internacionales.

Integrity accedió a financiamiento del CFI para instalar un sistema de energía fotovoltaica, incorporar nuevas variedades productivas y prefinanciar exportaciones de arándanos a los Países Bajos.

En ese marco, Frigerio destacó el acompañamiento a las empresas que invierten y generan trabajo en la provincia, y señaló que Entre Ríos cuenta con 48.000 millones de pesos en créditos y proyectos en gestión ante el organismo.

Por su parte, Lamothe valoró el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para acompañar a los sectores productivos y destacó el uso de las herramientas de financiamiento del organismo. "Entre Ríos es una provincia que le presta mucha atención a los sectores productivos y utiliza las líneas de financiamiento del CFI intensivamente", sostuvo. En ese sentido, afirmó que "vemos en Entre Ríos un ejemplo de utilización de las herramientas financieras del CFI. De hecho, es la provincia que mejor las utiliza", y remarcó la importancia de visitar al gobernador y a las empresas que accedieron a estas líneas de financiamiento y asistencia técnica.

En materia citrícola, el gobierno provincial trabaja junto a productores y entidades del sector para avanzar en la apertura del mercado de Estados Unidos a los cítricos dulces entrerrianos. También financia el 75 por ciento del plan de lucha contra el HLB y avanza en el desarrollo de un sistema informático basado en inteligencia artificial para anticipar la detección de la enfermedad.

Además, la provincia trabaja en la implementación de la Guía Citrícola Digital, una herramienta destinada a simplificar los trámites de traslado de fruta y fortalecer la trazabilidad y los controles sanitarios, cuya puesta en marcha está prevista para enero de 2027. Integrity Argentina SA forma parte de un grupo empresario con sede central en Santiago de Chile y trayectoria desde 1994 en servicios para la fruticultura de exportación.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos