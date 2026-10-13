Se conoce la inflación de septiembre y el mercado espera un leve repunte hacia el 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre en un escenario donde las mediciones privadas y los antecedentes locales apuntan a un leve repunte respecto al 1,7% registrado en agosto.

El dato oficial difundido por la Ciudad de Buenos Aires, que mostró una aceleración al 1,8%, aportó los primeros indicios de la eventual dinámica nacional. Este comportamiento ganó impulso por el rebote de los precios estacionales, la aceleración de alimentos y bebidas, el cambio de temporada en indumentaria y los reajustes aplicados en tarifas de energía, combustibles, medicina prepaga y alquileres.

Dentro de la canasta alimentaria, la variación de precios de los productos de consumo masivo como las carnes, los panificados y las verduras operaron como uno de los principales motores de presión durante el mes. Relevamientos de consultoras como LCG registraron en la segunda semana de septiembre un pico del 3% en alimentos, explicado por subas pronunciadas en panificados, verduras y carnes, fundamentalmente la avícola y la vacuna, en consonancia con los incrementos mayoristas.

Por su parte, Eco Go detectó un avance acumulado superior al 2% en la división alimentos, mientras que la Fundación Libertad y Progreso estimó para este capítulo un alza intermensual del 3,2%, explicando por sí solo 0,7 puntos porcentuales del nivel general proyectado por esa entidad, publicó Ámbito.

A las tensiones en góndolas se sumó la incidencia de los precios regulados y la estacionalidad en rubros clave. El apartado de "Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles" registró incrementos en torno al 3% debido a los reajustes tarifarios, en especial en la energía eléctrica impulsada por el esquema post-invernal. En paralelo, la categoría de "Salud" avanzó en proporciones similares por las actualizaciones en las cuotas de la medicina privada y medicamentos. Por el lado de la indumentaria, la llegada de las colecciones de primavera-verano marcó el fin de las rebajas de liquidación, tras aportar un elemento de tracción adicional al índice.