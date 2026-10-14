La inflación núcleo fue del 1,7% y muestra el piso límite de los precios

Pese a una actividad económica que parece haber entrado en un escenario recesivo más claro, la inflación volvió a acelerar en septiembre, aunque el nuevo impulso alcista fue relativamente moderado y del 1,9%, por debajo de la barrera del 2%.

La buena noticia la dejó la núcleo, que desaceleró al 1,7%. Para cierto consenso entre analistas ese número marca el piso de la inercia que viene caracterizando a la dinámica de precios, por lo que resulta difícil perforarlo. De hecho, desde 2017 que el IPC Nacional del Indec no baja del 1,5%, piso de la actual gestión.

Además de esa inercia, un consumo tímido, de la mano del ajuste fiscal y monetario, y el dólar anclado, aunque con un ajuste de tarifas que mete presión, son las claves de la dinámica de precios.

El Indec publicó el dato de inflación de septiembre, que mostró una aceleración de 0,2 puntos, tras el 1,7% de agosto. Ese rango, entre el 1,5% que el IPC Nacional llegó a marcar en mayo del 2025 y el 2% o incluso alguna décima más, parece ser el nivel difícil de perforar (si el Gobierno hubiese adoptado la nueva metodología habría sido 2,1% en septiembre, según el CEPA), publicó BaeNegocios.

Lo remarcó el bróker Puente: "La inflación núcleo quedó en 1,7% mensual, al igual que nuestra propia medida de inflación subyacente. Consideramos que ésta es la velocidad crucero de los precios a la que se moverá el IPC durante los próximos meses, incluso un par de décimas más también".

Y coincidieron desde la consultora LCG: "Seguimos pensando que el descenso de la inflación a niveles del 1% demandará todavía más tiempo. Las subas y bajas de los últimos meses responden al impacto de Estacionales y a mayor o menor intensidad en los ajustes de Regulados. Pero la inflación núcleo sigue mostrando un componente inercial importante que no termina de quebrarse aun cuando se sostiene el ancla cambiaria y la actividad se mueve tibiamente".

La inflación empezando con cero, de hecho, luce lejos de las posibilidades de corto plazo. Para el REM del BCRA, que en solo dos meses del 2026 exageró sus proyecciones inmediatamente anteriores de inflación mensual, lo que resta del año terminará rondando entre el 1,6% y el 1,8%. Con previsiones hasta marzo, no hay expectativa de que se rompa ese 1,6%. Incluso, para los 10 que más aciertos tuvieron en materia de precios en el relevamiento mensual que hace el Central, no se perforará el 1,7%, volviendo incluso al 2% en marzo, con las elecciones empezando a aparecer en el radar.

LCG agregó: "Nuestra proyección para los próximos meses es una inflación estabilizada algo por debajo del 2% mensual. Pero hay que decir que una actividad más dinámica o eventuales tensiones en el mercado de cambios (probables en la víspera de las elecciones) podrían significar un freno para este tibio proceso de desinflación".

Y, en ese sentido, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dijeron: "La caída de las ventas sigue siendo el principal driver del gobierno para limitar el incremento de precios". Y además agregaron: "En la presentación del Presupuesto 2027, el oficialismo reconoce dificultades para romper la evolución de precios en el rango de 1% a 2%. Sugiere una inflación de 18% para los doce meses del 2027, lo que significa 1,4% mensual acumulativo".

Tal como señaló el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, la clave de la aceleración del IPC en septiembre "estuvo en los estacionales, con suba de 2,9%, por las verduras, y en regulados, con un alza del 2,3%, por electricidad y gas". Y dijo: "En octubre alimentos no cede e impacta la suba de los combustibles. Difícil que desacelere".