Boleas presentó el proyecto de Presupuesto 2027: se prevé un crecimiento en la inversión de capital del 77%

El ministro de Economía, Fabián Boleas, informó que presentaron el proyecto de Presupuesto 2027 ante la Legislatura entrerriana. “De acuerdo al mandato constitucional, presentamos el proyecto de Presupuesto para 2027”. Fue este jueves al mediodía, a través de una conferencia de prensa que se dio desde Casa de Gobierno.

La “ley de leyes” ingresó por Cámara de Diputados para su tratamiento y “en paralelo a la Cámara de Senadores para su conocimiento”. “Estamos convencidos que este Presupuesto 2027 reflejará el esfuerzo que venimos haciendo desde que asumimos esta gestión. Gracias a ese trabajo que venimos haciendo, de reordenamiento de las cuentas públicas, que consistió en generar condiciones para que nos concentremos en funciones esenciales. Recibimos una provincia con deudas acumuladas, números en rojo, una situación de la deuda pública que exigía un gran esfuerzo para la gestión que venía en cuanto al cumplimiento de los pagos”, contextualizó.

En ese sentido, detalló que pudieron “eliminar privilegios, revisas gastos y administrar cada peso con responsabilidad. Tuvimos que reorganizar un Estado que prácticamente existía para sostenerse a sí mismo”, graficó.

Aseguró que “en estos años pudieron sostener el equilibrio fiscal, incluso en un contexto muy difícil, sin abandonar las responsabilidades esenciales del Estado y al mismo tiempo reduciendo carga sobre quienes producen, invierten y generan trabajo”.

“Para nosotros, el equilibrio fiscal nunca fue un fin en sí mismo, administramos mejor para hacer más y para que cada peso vaya donde tiene que ir”, acotó.

En relación al Presupuesto para 2027, el ministro de Economía subrayó que tomaron las “pautas macro fiscales fijadas de Nación”.

Proyecciones

Se estima un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4%

Una inflación del 18%, medida de punta a punta, que da una inflación promedio del 21%

Un tipo de cambio de $1847 por dólar a fin de año

“Sobre esa base se estimaron los ingresos copaticipables nacionales”, indicó Boleas y estimó un “crecimiento del 30%” y “un ingreso de la recaudación provincial del 22%, prácticamente en línea con la inflación promedio”, destacó.

El Presupuesto total para la provincia de Entre Ríos, expresado en pesos es de 8,67 millones. “A valor de un dólar de hoy, a $1535 equivale a 5650 millones de dólares. O bien a un dólar promedio para 2027, de 5.027 millones de dólares”.

Boleas destacó que:

Mientras el Presupuesto total crece un 24% aproximadamente,

El gasto corriente un 20% y

La inversión de capital crece más de un 77%

“Es decir, la inversión en obras y equipamiento va a crecer más de tres veces de lo que crece el Presupuesto total. Esto muestra un cambio en la composición del presupuesto, una parte cada vez mayor va a inversión y una parte menor va a funcionamiento corriente del Estado”, manifestó. Agregó en esa línea que “rutas y caminos son una de las principales prioridades de inversión y van a concentrar más de la mitad de todo el capital de la provincia”. “Es decir que la inversión vial crece casi un 80% respecto de 2026”.

El ministro recalcó que “con esto se cumplirá, a la finalización del primer mandato del gobernador Rogelio Frigerio, con la intervención del 100% de las rutas primarias de la provincia de Entre Ríos”.

Más adelante, el funcionario puntualizó que para 2027 se proyecta que:

En Educación y Cultura el Presupuesto aumenta un 82%

En salud y seguridad la inversión crece más del doble

En vivienda y urbanización aumenta 83%

En saneamiento ambiental un 90%

Y en energía un 77%

Recursos destinados a actividades productivas, empleo e innovación crecen más de 56% (incluye créditos para subsidios energéticos y otros beneficios para producción e inversión)

En otro tramo de su exposición, Boleas plasmó cómo se piensa concluir el 2026. “En relación a Educación, Cultura y Deportes, comparado a lo que se proyecta para 2027, el gasto se incrementa en un 26, casi 27%; en hospitales y salud casi un 29%; en desarrollo humano y políticas sociales casi un 32%; en seguridad un 28,5%; en rutas y caminos un 77%, y otros gastos de capital un 41,62%; actividad productiva en empleo e inversión un 56%”.

“El orden fiscal nos permite bajar la presión tributaria de quienes producen. El Régimen de Incentivo a las Inversiones (RIGI), la reducción de ingresos brutos para el turismo y otros beneficios. En 2027 estimamos que el gasto tributario equivaldrá a $336.000 millones de pesos”. “El gasto tributario es lo que se deja de recaudar por políticas activas que hacen foco en la eximición del pago de impuestos a diferentes actividades y actores económicos”.

“Todo esto es posible porque logramos que el Estado sea más eficiente”, valoró Boleas. “El 2027 será el cuarto año consecutivo de presupuesto equilibrado en la provincia de Entre Ríos. Siempre cumpliendo con la responsabilidad fiscal”.

“Subetiquetado de primera infancia”

El ministro de Economía sostuvo que “en este ejercicio se incorpora el subetiquetado de primera infancia, que permite identificar por separado lo que la provincia invierte en los niños y los niños de hasta 5 años, siendo la primera jurisdicción en Latinoamérica en presentar este tipo de información incluyendo el gasto específico como el no específico. Esto fue un accionar de la provincia destacado por Unicef y es algo que se viene trabajando en la Mesa de Primera Infancia y Adolescencia”. “Implementamos el subetiquetado de primera infancia y adolescencia por primera vez en el Presupuesto 2027”, acotó.

Sistema previsional y deuda

En otro tramo de su alocución, Boleas se dedicó al sistema previsional. “Impulsamos la reforma de la Caja de Jubilaciones después de décadas. Si bien no vamos a ver beneficios porque se trata de una reforma progresiva sin afectar derechos adquiridos, se trata de una transformación que va a frenar el ritmo en que venía creciendo el déficit y le dará mayor sustentabilidad a la Caja para las próximas décadas”.

“Esta misma disciplina nos permitió reducir fuertemente el peso de la deuda en Entre Ríos. Cuando asumimos, la deuda provincial equivalía al 67% de los ingresos corrientes. Proyectamos cerrar 2026 por debajo del 25% y llegar en 2027 al 23%. Un tercio de lo que representaba cuando asumimos la gestión. También logramos reducir el peso de los intereses de la deuda en 227 van a caer casi 23% respecto de 2026 y van a representar apenas el 1,3% de los ingresos corrientes”, señaló.

Por eso, Boleas aseguró que se recuperó algo perdido “la confianza en nuestra provincia”.

Créditos internacionales

El ministro indicó que “en febrero, en un contexto adverso, sólo cuatro provincias argentinas pudieron acceder a líneas de financiamiento internacional. Entre Ríos fue una de ellas. Concretamos una emisión por 300 millones de dólares que nos permitió hacer más previsible y sustentable el esquema de pagos para planificar mejor el uso de recursos y que las deudas no vuelvan a condicionar las decisiones de la gestión. Todo esto sin incrementar la deuda neta de la provincia, dado que los fondos obtenidos fueron destinados a cancelar pasivos heredados y a financiar un fondo de reserva para cumplir vencimientos futuros”.

Recordó que “las condiciones que recibimos en la emisión de ese bono, también le dimos la posibilidad a los municipios de que pudieran refinanciar su deuda en las mismas condiciones”. “Muchos de ellos lo habrán hecho, el más reciente es el municipio de Victoria”, subrayó.

“El acceso al crédito no apareció de casualidad, es el resultado de demostrar que la provincia puede cumplir sus obligaciones y sostener en el tiempo una administración responsable. Las mejoras en las puntuaciones de las calificadoras de riesgo crediticio también reflejan este proceso. Destacaron la mejora del perfil de deuda, la reducción de presiones del corto plazo y el reordenamiento fiscal y financiero de la provincia”, manifestó.

Sobre el final, remarcó que el proyecto 2027 “muestra para qué hicimos el esfuerzo estos años”. “Ordenamos las cuentas para recuperar la capacidad de decidir, para poder invertir más, para poner más recursos en rutas, educación, salud, seguridad y en las condiciones que necesita el sector privado para producir y generar empleo. Sabemos que falta mucho, pero también sabemos que si una provincia administra bien sus recursos, cumple sus compromisos y define con claridad prioridades, tenemos muchas más posibilidades de desarrollarnos”.

“Queremos profundizar este caminos en 2027. Menos recursos absorbidos por la ineficiencia, más inversión y un Estado concentrado en las prioridades de todos los entrerrianos”, completó.