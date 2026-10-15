El Presupuesto 2027 para Entre Ríos prevé un “inflación promedio del 21% y el dólar a $1847 a fin de año”

El ministro de Economía, Fabián Boleas, informó que presentaron el proyecto de Presupuesto 2027 ante la Legislatura entrerriana. “De acuerdo al mandato constitucional, presentamos el proyecto de Presupuesto para 2027”. Fue este jueves al mediodía, a través de una conferencia de prensa que se dio desde Casa de Gobierno.

La “ley de leyes” ingresó por Cámara de Diputados para su tratamiento y “en paralelo a la Cámara de Senadores para su conocimiento”. “Estamos convencidos que este Presupuesto 2027 reflejará el esfuerzo que venimos haciendo desde que asumimos esta gestión. Gracias a ese trabajo que venimos haciendo, de reordenamiento de las cuentas públicas, que consistió en generar condiciones para que nos concentremos en funciones esenciales. Recibimos una provincia con deudas acumuladas, números en rojo, una situación de la deuda pública que exigía un gran esfuerzo para la gestión que venía en cuanto al cumplimiento de los pagos”, contextualizó.

En ese sentido, detalló que pudieron “eliminar privilegios, revisas gastos y administrar cada peso con responsabilidad. Tuvimos que reorganizar un Estado que prácticamente existía para sostenerse a sí mismo”, graficó.

Aseguró que “en estos años pudieron sostener el equilibrio fiscal, incluso en un contexto muy difícil, sin abandonar las responsabilidades esenciales del Estado y al mismo tiempo reduciendo carga sobre quienes producen, invierten y generan trabajo”.

“Para nosotros, el equilibrio fiscal nunca fue un fin en sí mismo, administramos mejor para hacer más y para que cada peso vaya donde tiene que ir”, acotó.

En relación al Presupuesto para 2027, el ministro de Economía subrayó que tomaron las “pautas macro fiscales fijadas de Nación”.

Proyecciones

Se estima un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4%

Una inflación del 18%, medida de punta a punta, que da una inflación promedio del 21%

Un tipo de cambio de $1847 por dólar a fin de año

“Sobre esa base se estimaron los ingresos copaticipables nacionales”, indicó Boleas y estimó un “crecimiento del 30%” y “un ingreso de la recaudación provincial del 22%, prácticamente en línea con la inflación promedio”, destacó.

El Presupuesto total para la provincia de Entre Ríos, expresado en pesos es de 8,67 millones. “A valor de un dólar de hoy, a $1535 equivale a 5650 millones de dólares. O bien a un dólar promedio para 2027, de 5.027 millones de dólares”.

Boleas destacó que:

Mientras el Presupuesto total crece un 24% aproximadamente,

El gasto corriente un 20% y

La inversión de capital crece más de un 77%

“Es decir, la inversión en obras y equipamiento va a crecer más de tres veces de lo que crece el Presupuesto total. Esto muestra un cambio en la composición del presupuesto, una parte cada vez mayor va a inversión y una parte menor va a funcionamiento corriente del Estado”, manifestó. Agregó en esa línea que “rutas y caminos son una de las principales prioridades de inversión y van a concentrar más de la mitad de todo el capital de la provincia”. “Es decir que la inversión vial crece casi un 80% respecto de 2026”.

El ministro recalcó que “con esto se cumplirá, a la finalización del primer mandato del gobernador Rogelio Frigerio, con la intervención del 100% de las rutas primarias de la provincia de Entre Ríos”.

Nota en proceso…