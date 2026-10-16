El Banco Central cerró su mejor semana de compra de dólares y acumula casi USD 1.000 millones en octubre

Desde el comienzo de la cuarta fase del programa monetario en enero de 2026, la autoridad monetaria lleva adquiridos USD 15.551 millones, una cifra que supera en más de 50% al objetivo anual de USD 10.000 millones pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En tal sentido, el equipo económico aspira a juntar USD 20.000 millones al cierre del año.

En ese contexto, el organismo presidido por Santiago Bausili aceleró la adquisición de divisas desde finales de octubre. Solo esta semana compró USD 642 millones, la mayor cifra semanal desde mitad de julio, y acumula USD 983 en el transcurso del mes.

En septiembre, el Banco Central adquirió USD 473 millones, su cifra mensual más baja en lo que va de 2026. El monto representó una caída frente a los USD 768 millones de agosto y los USD 2.162 millones de julio. En los meses previos, las compras habían sido de USD 1.418 millones en junio, USD 2.596 millones en mayo, USD 2.769 millones en abril, USD 1.671 millones en marzo, USD 1.557 millones en febrero y USD 1.158 millones en enero.

Durante el año, el Central contó con una oferta relevante de divisas por parte del complejo agroexportador, que liquidó más de USD 22.000 millones en el año. A ese aporte se añadió el ingreso generado por las ventas externas de energía. El aumento del precio internacional del petróleo, en medio de la guerra en Medio Oriente, elevó los dólares provenientes de ese sector.

También incidieron las emisiones de deuda colocadas en el exterior por provincias y compañías argentinas. Las estimaciones oficiales indican que esas operaciones superaron los USD 20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término. Los fondos ingresaron al Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que amplió la disponibilidad de dólares para las intervenciones del Banco Central.

Las reservas internacionales brutas, a su vez, volvieron a ubicarse por encima de USD 50.000 millones: cerraron en 50.236 millones de dólares. El stock creció USD 196 millones, con el impulso de la mejora en la cotización internacional del oro, y alcanzó el nivel más alto del último mes.

De dónde saldrán los dólares

Un informe del área de Research de Banco Comafi destacó que para alcanzar los USD 20.000 millones previstos “restan unos USD 4.500 millones entre lo que queda del año y 2027″. “Parte de lo adquirido se aplicó a pagos de deuda: en el mismo lapso, las reservas brutas subieron USD 8.825 millones respecto del 24 de octubre de 2025″, señalaron.

A propósito de los flujos que permitirían acelerar la compra de divisas, los analistas de la entidad bancaria señalaron que dependerá, en buena medida, del sector agroexportador.

“El sector liquidó USD 22.276 millones entre enero y septiembre, 20% más que en 2024, y los registros de 2019 y 2024 sugieren otros USD 6.500 millones en el último trimestre. De cara a 2027, la cosecha gruesa concentra los ingresos entre abril y septiembre, justo antes de la elección (USD 17.103 millones en esa ventana de 2026)”, detallaron.

No obstante, los economistas de Comafi resaltaron que el ritmo de ese flujo podría variar según las expectativas del sector: “Si se anticipara una baja transitoria de retenciones, algunos productores podrían demorar sus ventas, como ocurrió en 2025, cuando septiembre concentró USD 7.108 millones y el cuarto trimestre sumó USD 2.891 millones. En ese caso, las divisas llegarían en una ventana más corta y las compras del BCRA se concentrarían en esos meses”.

Fuentes oficiales anticiparon un incremento en el ingreso de divisas durante los últimos meses del año. La previsión se apoya en una cosecha de trigo que podría alcanzar niveles récord y en el aporte del sector energético, con Vaca Muerta como uno de los principales impulsores.

Dentro del organismo monetario estiman que la expansión de la producción de petróleo, gas y minería elevará la disponibilidad de dólares. Esa dinámica, según la evaluación oficial, permitiría fortalecer la posición externa y favorecer la recomposición de reservas.

El BCRA plantea que la acumulación de reservas debe ser el resultado de un escenario macroeconómico más sólido: menor inflación, inversiones y un aumento sostenido de las exportaciones. Bajo ese criterio, las compras de divisas no deberían perseguir por sí mismas un nivel determinado de reservas ni utilizarse para intervenir sobre el tipo de cambio.