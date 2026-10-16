El Gobierno tuvo otro mes de superávit y quedó más cerca de la meta fiscal con el FMI

El Gobierno sostuvo en septiembre el superávit fiscal, por haber realizado un ajuste de casi 1% de gasto público y por un repunte de la recaudación tributaria. Así, quedó un poco más cerca de la meta que pactó con el FMI.

A 17 mil kilómetros de distancia, desde Tailandia donde participa de la cumbre anual del Fondo Monetario, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que la Argentina "por primera vez en su historia" tendrá 4 años seguidos de superávit, al contar el resultado de las cuentas públicas que proyecta el Presupuesto 2027.

Más temprano esta semana el jefe del Palacio de Hacienda se había reunido con la jefa del FMI Kristalina Georgieva, que destacó la disciplina fiscal del gobierno de Javier Milei como contraste con el déficit creciente de las principales economías del mundo, y que supera el 5% del PBI para EE.UU, el 3% para Alemania o el 7% para China.

En las últimas horas el organismo insistió en que la Casa Rosada mantenga la quita de subsidios como una política prioritaria.

Según informó Economía, el Gobierno registró en septiembre un superávit primario de $1,42 billones, que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos antes del pago de intereses de la deuda. Al considerar esa suma, el resultado financiero terminó por ser algo menor al billón de pesos ($977.173 millones).

De acuerdo con los datos difundidos por Caputo, los ingresos totales crecieron 36,5% interanual -por encima de la inflación- mientras que el gasto primario aumentó 32,2% nominal.

Esto implicaría que al descontar el efecto de la inflación, el gasto primario registró una caída real de 0,9% frente a septiembre de 2025. En informes privados durante los últimos días, los economistas detectaron una suba del gasto, aunque al tratarse de mediciones distintas, son resultados que no resultan contradictorios.

Eso se explica porque el informe de la Secretaría de Hacienda mide lo que se conoce como "base caja", es decir, lo efectivamente pagado, y las estimaciones privadas utilizan el criterio devengado, es decir promesas de pago hechas pero no necesariamente efectivizadas.

Cuando hay una diferencia considerable entre las órdenes de pago emitidas y lo que realmente el sector público luego abonó, el efecto suele ser un crecimiento de la deuda "flotante", que es otra forma de denominar a los pagos atrasados que acumula el Estado.

De acuerdo a una estimación del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en lo que va del año cinco renglones del gasto tuvieron subas por encima de la inflación. Uno de ellos fue el de los subsidios a la energía (27,3%). Más allá de las quitas de subvenciones que aplicó el Gobierno, la suba del precio del barril de petróleo afectó a esa ecuación.

También aumentó el gasto en transferencias a universidades (9,5%), gasto de capital a provincias (7,5%) y Asignación Universal para Protección Social (2,8%). Para Economía, esa suba de fondos universitarios "refleja el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las universidades en el marco de ley aprobada por el Congreso Nacional en 2025".

Por el contrario, los ajustes más pronunciados fueron en la categoría Otros programas sociales (es decir, excluyendo AUH) en un 25,6%, Transferencias a provincias (22,4%) y subsidios al transporte (12,2%).

En los primeros nueve meses de 2026, el Gobierno acumuló un superávit primario equivalente a 1,2% del PBI y un superávit financiero de 0,3% del Producto. A falta de un trimestre, así, el Poder Ejecutivo quedó más cerca del objetivo fiscal trazado con el Fondo Monetario, que fue de 1,4%.

El camino hasta fin de año parece ser estrecho en lo fiscal para el Gobierno, con una recaudación que mostró ingresos por debajo de lo que se esperaba en la mayor parte del año. Según trascendió, prorrogará a diciembre el inicio del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo esquema que le quitará recaudación de aportes a la seguridad social.

Durante una charla con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial en Bangkok, Tailandia, en el marco de la cumbre del FMI, Caputo dijo que desde el cambio de gobierno hubo un recorte de 30% del gasto público.

“Hoy podemos decir con orgullo que acabamos de presentar el Proyecto de Presupuesto para 2027 y que, por primera vez en nuestra historia, vamos a tener cuatro años consecutivos de superávit fiscal a nivel financiero”, dijo el ministro.