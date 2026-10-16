Los precios de los alimentos aumentaron por sexta semana consecutiva y alcanzaron el mayor nivel del 2026

Los precios de los alimentos registraron en la segunda semana de octubre un incremento del 0,4% y completan su sexta suba consecutiva en el acumulado mensual, con un 4,4% que lo dejan en el mayor nivel en lo que va de 2026.

Los aumentos aún no reflejan en su totalidad la esperada suba estacional del precio de la carne vacuna, que en esta oportunidad tendrá el impacto adicional de los inconvenientes de traslado del ganado por las inundaciones que el fenómeno de El Niño podrían provocar en las zonas productoras.

No obstante, la mayor parte de las consultoras prevén que la inflación de octubre se mantendrá en niveles similares e incluso levemente inferiores al 1,9% de octubre, publicó BaeNegocios.

El factor estacional

Referentes de la industria frigorífica estimaron que en el cierre del año podría haber un aumento en el precio de la carne vacuna en torno al 10%, teniendo en cuenta que por razones estacionales suele haber una restricción en la oferta (menos animales para faenar, retención de hembras, etc), pero también al impacto de El Niño, tanto por los problemas en el pastoreo como por el deterioro en el estado de los caminos rurales.

Al respecto, un relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) deja en evidencia que en el último trimestre de cada año los precios de los cortes vacunos tienen un salto respecto de la inflación general.





El precio de la carne

Antes de que esos fenómenos impacten en su plenitud, la carne vacuna tuvo un alza del 0,44% en la segunda semana de octubre y del 3,6% en el acumulado mensual.

Si bien en ninguno de los dos casos se trató del producto de mayor suba entre los alimentos (fue el tercero en la semana y el quinto en el mes), por ser el de mayor ponderación en la canasta de consumo familiar su incidencia en el nivel general es más alta que el resto de los rubros.

Para la consultora LCG, el aumento de la carne representó el 35% de la suba semanal de todos los alimentos y el 25% del incremento mensual.





Las variaciones de la semana

En la segunda semana de octubre, dos rubros se despegaron del resto con subas de precios que quintuplicaron el promedio general: Condimentos y otros productos alimenticios (2,31%) y Verduras (2,28%).

Con incrementos menores se anotaron Carnes (0,44%), Productos lácteos y huevos (0,35%), Bebidas e infusiones para consumir en el hogar (0,18%), Comidas listas para llevar (0,17% ), Aceites (0,16%), Frutas (0,05%) y Azúcar, miel, dulces y cacao (0,04%), en tanto los precios de Productos de panificación, cereales y pastas mostraron una retracción del 0,62%.





El acumulado mensual

En cuanto al comportamiento de los precios en el acumulado de las últimas cuatro semanas, las Verduras lideraron el listado, con un alza del 7,9%.

Otros dos rubros registraron alzas superiores al 4,4% promedio: Productos de panificación, cereales y pastas (5,9%) y Bebidas e infusiones para consumir en el hogar (5,6%).

Con variaciones por debajo del nivel general figuraron Productos lácteos y huevos (3,9%), Carnes (3,6%), Comidas listas para llevar (2,9%), Condimentos y otros productos alimenticios (2,4%), Frutas (1,7%), Azúcar, miel, dulces y cacao (1,3%) y Aceites (-1,2%).