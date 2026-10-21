Crece el pesimismo empresario: para 2 de cada 3 supermercados, la baja demanda es su principal problema

La baja del consumo sigue afectando a los negocios del sector empresario. Según dos encuestas del Indec, se disparó con fuerza el pesimismo en el sector supermercadista en septiembre, con un mayor consenso acerca de que la situación comercial mercadointernista no es buena, y el sector industrial piensa cada vez más que el consumo interno deficiente, dada la baja del salario y la caída del empleo de calidad, es el principal de sus problemas. El 54% de los empresarios fabriles coincide en esa visión. Entre los empresarios de supermercados, la cifra llega al 66%. Una encuesta de la UIA, también de septiembre, había señalado que esa menor demanda interna viene afectando la situación financiera empresarial, complicando los pagos de sus obligaciones.

El propio Indec publicará este miércoles el Índice de Salarios correspondiente a agosto. El dato mostrará cómo siguió la dinámica del ingreso real de los trabajadores registrados, tanto del sector privado como del sector público. Hasta julio, los datos oficiales mostraban un deterioro del 7,9% real para los registrados en general, al comparar con noviembre del 2023, con los públicos llegando a perder 15,8% en ese período y los privados un 3,4%. Pero la dinámica no se detuvo en 2026: los registrados perdieron un 0,9% entre diciembre del 2025 y ese julio.

Y además el ingreso de los trabajadores registrados no cayó solo por el impacto vía precios, es decir los mencionados salarios reales, sino también por el efecto de una baja en la cantidad. Según los datos del SIPA, entre noviembre del 2023 y julio del 2026 se perdieron 265.765 puestos de trabajo en el sector privado. La parte de la torta del ingreso que se llevan los trabajadores se redujo así al 42,9% en el tercer trimestre del 2026, lejos del fifty fifty, el menor nivel desde el 2022, a la salida de la pandemia y en plena crisis económica que detonó con la salida del exministro de Economía, Martín Guzmán, publicó BaeNegocios.

Este martes el Indec mostró los resultados de las encuestas de tendencias de negocios de Supermercados e Industria Manufacturera, con datos de septiembre. El relevamiento realizado entre supermercadistas mostró un deterioro fuerte del Indicador de Confianza Empresarial (ICE), con una caída del 4,3% mensual (el ICE estaba en 0% en agosto y cedió a un negativo de 4,3% en septiembre). El 37,2% dijo que su situación comercial es mala, lo que mostró un mayor consenso al respecto, en comparación al 28,1% que había dicho eso en agoto. Solo el 5,8% opinó que es buena. Además, el 66,3% dijo que su principal límite para esa actividad comercia es la baja demanda interna. El 59,6% pensaba eso un mes atrás.

Entre industriales también la baja demanda interna es la principal de las preocupaciones, tal como respondió el 54% de los encuestados. El segundo puesto se lo lleva la competencia de productos importados, con un 9,9% de las respuestas. Un doble golpe de menos consumo y a la vez más exposición a competir con productores extranjeros. Una encuesta del Centro de Estudios de la UIA , correspondiente también a septiembre, había señalado que "el deterioro fue más marcado en el mercado interno", ya que "la mitad de las empresas registró una caída en sus ventas internas" y que "la debilidad de la demanda comenzó a reflejarse con mayor intensidad en la situación financiera de las empresas", ya que "el 47,6% tuvo dificultades para afrontar íntegramente al menos uno de sus pagos habituales".

El dato va de la mano con el de morosidad de las empresas que, a diferencia de los hogares, no dejó de crecer: en agosto llegó al 3,8% y es el máximo desde enero del 2024. En supermercados, solo 1,2% dijo que el acceso a créditos es fácil y el 33,7% lo calificó como difícil. Solo el 9,3% dijo que su situación financiera es buena. Entre industriales, el 6,3% dijo que acceder a un crédito es fácil y el 30,1% que es difícil. El 11% dijo que su situación financiera es buena y el 25,5% que es mala.