Concordia: ex empleados de una concesionaria acudirán a la Justicia tras no llegar a un acuerdo por despidos

Diego Trentin, uno de los trabajadores afectados, aseguró que las negociaciones no prosperaron y que avanzarán con los reclamos judiciales. Estimó que el conflicto alcanza a entre 35 y 37 personas, algunas con más de dos décadas de antigüedad. Según denunció en una entrevista con LT15, recibieron propuestas de pago que oscilaban entre el 5% y el 20% de los montos que consideran que les corresponden.

El ex trabajador explicó que aguardaron durante más de un mes con la expectativa de alcanzar una solución consensuada. Sin embargo, sostuvo que no obtuvieron una respuesta satisfactoria y que las conversaciones quedaron canalizadas a través de un estudio jurídico.

“Hace ya un mes y días que estuvimos actuando con la buena voluntad de esperar que las cosas se resuelvan y siempre atrás de algo positivo, sin tener que recurrir a abogados y demás, pero hoy pasó el tiempo y no hemos tenido respuesta”, manifestó.

Propuestas dispares y una condición que trabó el acuerdo

Trentin cuestionó las diferencias entre los ofrecimientos realizados a los trabajadores. “En algunos casos, el 5% de lo que les correspondería; otros, el 10%, otros el 20%. No es una cosa equitativa”, afirmó.

Según relató, algunos exempleados aceptaron inicialmente las condiciones, pero las negociaciones no avanzaron porque se les habría indicado que el pago dependía de la aceptación de todo el grupo.

“En 35, 37 personas, uno nunca va a llegar a eso, y más con ese ofrecimiento, donde para algunos es un insulto”, expresó. En ese sentido, sostuvo que las diferencias entre las propuestas y las situaciones particulares dificultaban alcanzar una respuesta unánime.

Entre 35 y 37 trabajadores afectados

El entrevistado estimó que el conflicto comprende a entre 35 y 37 exempleados vinculados con la actividad de la agencia en Concordia y otras localidades. Durante la entrevista también se mencionó la situación de trabajadores de las sucursales de Chajarí y Paso de los Libres.

De acuerdo con su testimonio, solamente unas cinco personas habrían conseguido otro empleo, mientras que el resto continúa buscando una oportunidad laboral.

“Es realmente muy difícil, y hacerlo en poco tiempo, mucho más”, señaló sobre las posibilidades de reinserción. Además, remarcó que algunos de los afectados llevaban más de 23 o 24 años trabajando en la firma.

El reclamo judicial “va en camino”

Trentin aseguró que, desde el cierre de la agencia, no volvieron a mantener conversaciones directas con representantes de la empresa.

“Siempre estuvo la idea de consenso”, sostuvo, aunque cuestionó que “en vez de venir y hablarnos como siempre se hizo, directamente se nos derivó con el estudio jurídico para que ellos hagan de intermediarios”.

Ante la falta de un acuerdo, confirmó que la judicialización del conflicto “va en camino”. También mencionó que evaluarán presentaciones “por el lado de lo laboral, de lo penal, de donde se pueda ir”, sin precisar qué acciones se iniciaron formalmente.

La actividad actual en el antiguo local

Consultado por la presencia y el movimiento de vehículos en el inmueble donde funcionaba La Concorde, Trentin explicó que responden a actividades comerciales diferentes de las que desarrollaba la antigua agencia.

Según indicó, otra firma habría asumido la representación de Peugeot y Citroën en la zona. El entrevistado sostuvo que se trata de una empresa independiente, ajena al reclamo que mantienen los exempleados.

Respecto del inmueble, señaló que La Concorde alquilaba el espacio y que, después de su salida, el propietario comenzó a utilizarlo para un emprendimiento multimarca.

Finalmente, Trentin insistió en la necesidad de obtener una respuesta por las obligaciones laborales que reclaman y cuestionó el trato recibido. “Entendemos la situación, por supuesto, nadie está ajeno, pero tampoco esto del destrato y no tener en cuenta el factor humano después de tanto tiempo está bueno”, expresó.