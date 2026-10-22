El consumo masivo no repunta: volvió a bajar y acumula una caída de casi 3% en lo que va de 2026

El consumo masivo no repunta. En septiembre, bajaron las ventas de alimentos y otros bienes esenciales 1,2% contra el mismo mes de 2025, mientras que la caída acumulada en los primeros nueve meses de 2026 fue de 2,7% versus el período enero-septiembre de 2025. A su vez, frente a agosto, la baja fue mayor, de 1%, contra 0,7% que había arrojado el mes anterior, según relevó Scentia en su sondeo mensual.

Aún así, hubo una señal positiva: la retracción fue menor a la interanual de agosto, que había registrado una merma contra el mismo mes de 2025 de 1,5%. “Septiembre arroja una contracción respecto al mismo de 2025, pero con cierta desaceleración a lo visto en agosto”, señaló Osvaldo del Río, titular de la consultora.

Asimismo, apuntó que influyó la diferencia en la cantidad de días de ambos meses. Si se tiene en cuenta que cada jornada representa aproximadamente 3 puntos porcentuales de las ventas mensuales promedio, según el relevamiento, la comparación ajustada por cantidad de días arrojaría una mejora cercana a 5% en septiembre respecto de agosto.

“Hay que considerar que, además de un día menos (30 en septiembre versus 31 en agosto), también fue la celebración del Día del Empleado de Comercio, lo que afecta la comparación”, aclaró del Río.

Ventas por canal en septiembre

En cuanto a los canales de venta, los supermercados fueron otra vez los más golpeados, pese a que persisten las promociones y los descuentos con tarjetas bancarias y billeteras digitales.

Los más afectados fueron los autoservicios independientes, que engloban a almacenes y chinos: las ventas se redujeron 3,7% frente a septiembre de 2025 y 1,8% respecto de agosto pasado. En los primeros nueve meses del año, estos comercios acumularon una baja de 3,1%.

Les siguieron los mayoristas, donde las ventas retrocedieron 3,4% interanual y registraron una disminución mensual de 6,7%. El resultado acumulado fue negativo en 3,2%.

En tercer lugar se ubicaron los supermercados de cadena, con una caída interanual de 2,6% en septiembre. Pero el retroceso fue mayor contra agosto y llegó a 5,3%, mientras que el acumulado de enero a septiembre tuvo un rojo de 3,8%.

Por su parte, los kioscos mantuvieron sin variaciones sus ventas interanuales en septiembre. Frente a agosto registraron una mejora de 2,3%, aunque en el acumulado de lo que va de 2026 bajaron 2,4%.

En contraste, el mayor crecimiento interanual correspondió al comercio electrónico, con un alza de 30,5% de las ventas el mes pasado, impulsadas por el evento de descuentos Travel Sale. En la comparación mensual, las compras retrocedieron 3,9%, y entre enero y septiembre subieron 35,3%, con el desempeño más destacado de los formatos relevados.

Les siguieron las farmacias, con una evolución positiva también por ventas que subieron 8,8% frente al mismo mes de 2025 y avanzaron 2% respecto de agosto. En el acumulado anual, el incremento fue más moderado, de 1%.

En cuanto a las categorías, los productos perecederos fueron los que menos se consumieron, con una baja de 10,2% en septiembre. También bajaron 8% las compras de bebidas sin alcohol, de alimentos vinculados a desayuno y merienda (5,2%), de las bebidas con alcohol (4,2%) y de artículos de higiene personal y cosmética (3,1%).

En cambio, los rubros que lograron crecer frente al año anterior fueron los de productos impulsivos, asociados a ocasiones de 'gustos', que avanzaron 4%; y los de alimentación en general, con un aumento de 1,7%.

Otros datos privados

Un relevamiento de la firma Nielsen reportó una caída en el consumo aún mayor, de 5,8% interanual en septiembre. En la familia de productos, evidenció una baja más notoria en bebidas que Scentia, con una retracción de 9,8% en total: las de sin alcohol se redujeron 10,2% y las alcohólicas, 8,7%.

En tanto, alimentos presentó una caída de 3,2%, con alimentos no básicos como los más afectados (baja de 4,3%), alimentos básicos (-3,5%) y golosinas (-1,0%).

También cayeron todas las canastas de limpieza: la de limpieza del hogar y de la ropa se contrajo 4,5%; la de cuidado personal y limpieza, 4%; y la de cosmética y tocador, 3,8%.