Frigerio: "Queremos volver a estar entre las principales provincias vitivinícolas de nuestro país"

El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves, en Paraná, de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino y del 1.º Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía, que reúnen a 591 inscriptos y convocan a referentes del sector público y privado, productores, bodegas, especialistas y prestadores turísticos. Es la primera vez que la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) elige a Entre Ríos como sede de las jornadas nacionales. "Queremos volver a estar entre las principales provincias vitivinícolas de nuestro país", sostuvo el mandatario durante la apertura.

El encuentro se desarrolla en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y propone dos jornadas de intercambio, capacitación y promoción para fortalecer la articulación entre la producción vitivinícola, el turismo y la gastronomía, y generar nuevas oportunidades para las economías regionales.

Durante la apertura, Frigerio expresó su "enorme orgullo" por la realización de este encuentro en la provincia y destacó la importancia de recuperar la tradición vitivinícola entrerriana. "Para nosotros es muy importante que esta jornada de Coviar se haga en Entre Ríos por primera vez", afirmó, y señaló que esto se vincula con la impronta que el gobierno busca darle al desarrollo de la vitivinicultura asociada al turismo.

El gobernador recordó la historia vitivinícola de Entre Ríos y planteó el desafío de recuperar el lugar que supo ocupar a nivel nacional. En ese sentido, destacó que, luego de décadas de interrupción de la actividad, la recuperación de viñedos y bodegas demuestra que "la cultura de la vid sigue intacta en la provincia".

También subrayó el aporte de esta actividad al arraigo de las familias en sus comunidades y al desarrollo de las economías regionales. "El enoturismo es una pieza clave para el crecimiento turístico de Entre Ríos", sostuvo. Y agregó que el resurgimiento de la vitivinicultura entrerriana se complementa con la industria turística, promueve la gastronomía y suma nuevos atractivos para quienes visitan la provincia.

En ese marco, Frigerio destacó las herramientas de fomento implementadas por el gobierno provincial, como el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) y el trabajo conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), orientado a financiar proyectos productivos que incorporen energías renovables, mejoren su tecnificación y ganen competitividad y acceso a nuevos mercados. También mencionó las capacitaciones destinadas a fortalecer las capacidades vinculadas con la industria y la cultura del vino, y el evento Entre Ríos entre Viñas, realizado junto al CFI.

"Queremos volver a estar entre las principales provincias vitivinícolas de nuestro país", reiteró el mandatario, quien remarcó la importancia de consolidar una agenda de trabajo conjunta entre el sector privado y los organismos públicos. "Mi tarea es crear las condiciones necesarias para que Entre Ríos desarrolle al máximo su potencial productivo", concluyó.

Un punto de inflexión para el enoturismo

Por su parte, el director de Coviar, Pablo Asens, celebró la convocatoria y afirmó que es "un honor ver tanta gente en este congreso". Además, destacó el valor histórico del encuentro luego de los años en que la actividad vitivinícola estuvo prohibida en la provincia y definió la jornada como un "punto de inflexión para que a partir de ahora se desarrolle muy fuertemente el turismo del vino en Entre Ríos".

En ese marco, reafirmó el respaldo de la institución, en el marco del Plan Estratégico Vitivinícola 2030, para que la provincia "retome esa gloria de antaño que tenía como la cuarta provincia vitivinícola". También destacó la oportunidad de abrir nuevas puertas al enoturismo y reivindicó el vino como bebida nacional y motivo de orgullo para los argentinos.

Producción, turismo y empleo

A su turno, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, destacó que el enoturismo requiere la articulación de distintos sectores, desde los productores y prestadores turísticos hasta las universidades.

"Acá están convocados los actores y agentes turísticos, y también la universidad, que aporta conocimientos y contribuye a fortalecer algo que en Entre Ríos se siente mucho, que es la hospitalidad", expresó.

En esa línea, señaló que el desarrollo del enoturismo representa una oportunidad para ampliar el impacto económico de la vitivinicultura. "Lo que buscamos es generar puestos de trabajo. A una actividad que ya genera empleo desde lo productivo, le sumamos el valor de la visitación turística", explicó.

Finalmente, destacó que la propuesta se integra con otros atractivos de la provincia, como las playas y los ríos, las termas, los carnavales y la historia entrerriana. "Todo eso marida muy bien con la actividad del enoturismo", concluyó.

La apertura contó también con la participación del director nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Pablo Cagnoni; el titular del área de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani; el representante de la Cámara Argentina de Turismo, Fabricio Meglio; la presidenta de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER), María Jesús Vulliez; el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi; y Carlos Monti, representante de Costanera 241.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos