Financial Times: el plan de Milei ordena la macro, pero el estancamiento enfría el clima social antes de 2027

A tres años del inicio de la gestión de Javier Milei, el programa económico muestra logros en la macroeconomía, pero el estancamiento de la actividad empieza a pesar en el clima social a un año de las elecciones de 2027, en las que el Presidente buscará un nuevo mandato.

El contraste aparece en el relato de una comerciante porteña de 65 años, votante de Milei en 2023, que celebró la baja de la inflación pero hoy ve cómo caen las ventas de su librería. "¿De qué me sirve que los precios se mantengan si nadie viene a comprar?", se preguntó.

Así lo plantea un informe especial del diario británico Financial Times dedicado a las inversiones en la Argentina, que repasa los resultados del plan oficial y los riesgos políticos de cara a la próxima elección.

Los logros: superávit, inflación en baja y dólares de la energía

Según el FT, algunos economistas consideran que el ajuste y la desregulación dejaron las finanzas del país en su mejor situación en décadas. La Argentina tiene uno de los pocos superávits fiscales del mundo, la inflación bajó de un pico cercano al 300% a alrededor del 34% y el costo de endeudamiento cayó. Además, el auge incipiente de la minería y la energía alivia la escasez crónica de dólares.

El costo: recesión técnica, salarios y empleo

El diario advierte, sin embargo, que la transformación fue dolorosa. La actividad estuvo estancada este año y, de acuerdo con JPMorgan, el país estaría entrando en una recesión técnica. Según la consultora Equilibra, los salarios reales siguen alrededor de un 10% por debajo de los niveles de comienzos de 2023, y, de acuerdo con datos oficiales, se perdieron unos 300.000 empleos formales desde la asunción de Milei.

La inversión total cayó un 13% desde 2023, según la consultora Invecq. Las empresas valoran la eliminación del cepo y de las restricciones a las importaciones, pero sufren la demanda débil y la competencia de productos importados más baratos.

"Hay enclaves de gran crecimiento, pero el resto de la economía está estancada o en contracción", resumió Martín Rapetti, fundador de Equilibra, citado por el diario. El problema, agregó, es que los empleos que se pierden en esos sectores no son absorbidos por los que crecen.

La imagen del Presidente

El FT recuerda algunas definiciones de Milei que generaron rechazo, como cuando calificó de "estupidez colosal" la queja de que la gente no llega a fin de mes. También señala que los escándalos de corrupción que involucran a su equipo erosionaron la bandera anticorrupción que lo impulsó. Según Atlas Intel, su aprobación bajó del 43% en enero al 38% en agosto.

Pese a eso, el Presidente descartó cambios en su plan: "No nos vamos a mover un milímetro", dijo en septiembre.

"Milei es competitivo, pero es una elección abierta", planteó el consultor Sergio Berensztein en el informe.

Lo que se juega en 2027

Para los inversores, señala el diario, la elección es decisiva en un país que acumuló tres defaults desde 2000 y vio colapsar dos programas de reformas pro mercado anteriores.

El exministro de Economía Nicolás Dujovne sostuvo que una reelección de Milei "rompería el ciclo". El Gobierno, por su parte, apuesta a una ola de inversiones en minería y energía después de los comicios.

Desde la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que aspira a ser el principal candidato del peronismo, rechazó que el malestar sea pasajero: "Esto no es transitorio", afirmó, y cuestionó un modelo que, a su juicio, deja a la Argentina con una producción primarizada y un empleo precario.

Fuente: Financial Times, informe especial "Investing in Argentina".